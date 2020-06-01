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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
01.06.2020 - 10:39 | |     ANKARA (AA) -

Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi.

Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kulüpten yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından bugün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.

Rio de Janeiro kentinin kulübü Vasco da Gama, salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.

Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı.

Brezilya ekibi Vasco da Gamada 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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