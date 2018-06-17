MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Brezilya - İsviçre: 1-1
17.06.2018 - 22:53 |

Brezilya - İsviçre: 1-1

2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, İsviçre ile 1-1 berabere kaldı.

Brezilya - İsviçre: 1-1
ABONE OL
Brezilya - İsviçre maçından kareler
Brezilya - İsviçre maçından kareler
Brezilya - İsviçre maçından kareler
Brezilya - İsviçre maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Rostov-on-Don Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Müsabakada Brezilya'nın golünü 20. dakikada Philippe Coutinho atarken İsviçre'nin golünü 50. dakikada Steven Zuber kaydetti.

Bu sonuçla Brezilya ve İsviçre sahadan 1 puanla ayrıldı. E grubu ilk maçında Kosta Rika'ya karşı Kolarov'un muhteşem firik golü ile 3 puan alan Sırbistan grupta lider olarak yer alıyor.

DAKİKA DAKİKA MAÇ ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Stat: Rostov Arena

Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)
Brezilya: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)
İsviçre: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)
Goller: Dk. 20 Coutinho (Brezilya), Dk. 50 Zuber (İsviçre)
Sarı kartlar: Dk. 31 Lichtsteiner, Dk. 65 Schar, Dk. 68 Behrami (İsviçre), Dk. 47 Casemiro (Brezilya)

BREZİLYA DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİNDE NASIL BİR PERFORMANS SEGİLEDİ?

Brezilya dünya kupası Güney Amerika elemelerinde 10 takımın yer aldığı gruptan 41 puan toplayarak ilk sırada çıktı. Grubunda Uruguay, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili Paraguay, Ekvador, Bolivya, Venezuela gibi birbirinden güçlü takımların yer aldığı grubu birinci sırada tamamlayan Brezilya 18 maçta 12 galibiyet elde etti. 5 kez sahadan beraberlikle ayrılan Brezilya sadece ilk maçında Şili karşısında 2-0'lık skorla sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

İSVİÇRE DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

İsviçre Avrupa elemelerinde Portekiz, Macaristan, Faroe adaları, Letonya ve Androrra'nın yer aldığı gruptan 27 puan toplayarak Portekiz'in hemen gerisinde 2. sırada gruptan çıktı. İsviçre Avrupa elemelerinde çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir mağlubiyet ile ayrıldı. İsviçre'nin tek mağlubiyeti ise grup birincisi Portekiz'e karşı aldığı mağlubiyer oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçti.

50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber