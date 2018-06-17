Brezilya - İsviçre: 1-1

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Rostov-on-Don Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Müsabakada Brezilya'nın golünü 20. dakikada Philippe Coutinho atarken İsviçre'nin golünü 50. dakikada Steven Zuber kaydetti.

Bu sonuçla Brezilya ve İsviçre sahadan 1 puanla ayrıldı. E grubu ilk maçında Kosta Rika'ya karşı Kolarov'un muhteşem firik golü ile 3 puan alan Sırbistan grupta lider olarak yer alıyor.

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Stat: Rostov Arena

Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)

Brezilya: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)

İsviçre: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)

Goller: Dk. 20 Coutinho (Brezilya), Dk. 50 Zuber (İsviçre)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lichtsteiner, Dk. 65 Schar, Dk. 68 Behrami (İsviçre), Dk. 47 Casemiro (Brezilya)

BREZİLYA DÜNYA KUPASI GÜNEY AMERİKA ELEMELERİNDE NASIL BİR PERFORMANS SEGİLEDİ?

Brezilya dünya kupası Güney Amerika elemelerinde 10 takımın yer aldığı gruptan 41 puan toplayarak ilk sırada çıktı. Grubunda Uruguay, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili Paraguay, Ekvador, Bolivya, Venezuela gibi birbirinden güçlü takımların yer aldığı grubu birinci sırada tamamlayan Brezilya 18 maçta 12 galibiyet elde etti. 5 kez sahadan beraberlikle ayrılan Brezilya sadece ilk maçında Şili karşısında 2-0'lık skorla sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

İSVİÇRE DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ?

İsviçre Avrupa elemelerinde Portekiz, Macaristan, Faroe adaları, Letonya ve Androrra'nın yer aldığı gruptan 27 puan toplayarak Portekiz'in hemen gerisinde 2. sırada gruptan çıktı. İsviçre Avrupa elemelerinde çıktığı 10 maçta 9 galibiyet ve bir mağlubiyet ile ayrıldı. İsviçre'nin tek mağlubiyeti ise grup birincisi Portekiz'e karşı aldığı mağlubiyer oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.



20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçti.



50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.



Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.