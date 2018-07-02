Brezilya - Meksika: 2-0

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın ikinci turunda favoriler arasında gösterilen Brezilya, Meksika ile karşı karşıya geldi. Samara Arena'da oynanan karşılaşmayı Brezilya 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetiği maçta golleri 51. dakikada Willian asistini gole çeviren Neymar kaydetti. Müsabakanın 88. dakikasında Neymar'ın ceza sahasına taşıdığı topu boş kaleye yuvarlayan Roberto Firmino skoru belirledi.

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Brezilya'nın rakibi Japonya'yı 3-2 mağlup eden Belçika oldu.

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Stat: Samara Arena

Hakemler: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (İtalya)

Brezilya: Becker, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Casemiro, Willian (Dk. 90 1 Marquinhos), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Neymar, Gabriel Jesus

Meksika: Ochoa, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Salcedo, Gallardo, Herrera, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Carlos Vela, Lozano, Javier Hernandez (Dk. 60 Raul Jimenez)

Goller: Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)

Sarı kartlar: Dk. 38 Alvarez, Dk. 55 Herrera, Dk. 77 Salcedo, Dk. 90 2 Guardado (Meksika), Dk. 43 Filipe Luis, Dk. 59 Casemiro (Brezilya)

Brezilya ile Meksika'nın 68 yıllık rekabeti

iiki ekibin rekabeti 68 yıl önceye dayanıyor. Bu maçla birlikte taraflar arasında geride kalan 41 maçta Brezilya 24, Meksika ise 10 galibiyet aldı.

En farklı skor

Rekabette en farklı galibiyetleri alan taraf da Brezilya oldu. Güney Amerika ekibi, 1954 ve 1992'de oynanan maçlarda sahadan 5-0'lık galibiyetlerle ayrıldı. İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı 1954 FIFA Dünya Kupası'nda iki takım grup aşamasında karşılaştı. Brezilya ilk yarısını 4-0 galip tamamladığı mücadeleyi 5-0 kazandı. 1992'de ABD'de oynanan maçta da aynı senaryo yaşandı. Brezilya, hazırlık mücadelesinde ilk yarıyı 4-0 galip bitirip, maçı 5-0 kazanmayı bildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.



Brezilya, çeyrek finalde Belçika-Japonya karşılaşmasının galibiyle eşleşecek.



25. dakikada Brezilya gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Neymar, ceza sahası içinde şık bir çalımla iki rakibinden kurtuldu. Yıldız oyuncu, sol çaprazda dar açıdan vuruşunu yaparken, kaleci Ochao'nun elinden dönen topu, savunma uzaklaştırdı.



33. dakikada Jesus, Meksika ceza sahasına girip sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, top kaleci Ochoa'dan döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



51. dakikada Brezilya öne geçti. Willian, Neymar'dan aldığı şık pasla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun altıpas içine yerden sert gönderdiği topa arka direkte Neymar kayarak dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 63. dakikada Brezilya ikinci golüne yaklaştı. Sol kanatta topu kontrol eden Willian, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Willian'ın sert şutunda, kaleci Ochoa parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



88. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Fernandinho'nun pasıyla Neymar sol taraftan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sağ ayağının dışıyla attığı şut, kaleci Ochoa'nın ayağından arka direğe açıldı. Müsait durumdaki Firmino, topu ağlara gönderdi: 2-0 Mücadele, Brezilya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.