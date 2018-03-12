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12.03.2018 - 17:17 |

Brezilya Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Brezilya Milli Takımı'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Brezilya Milli Takım aday kadrosu açıklandı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Brezilya Milli Takımı’nda Rusya ve Almanya ile yapılacak hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.

Beşiktaşlı Anderson Talisca kadroda kendisine yer bulurken, Fenerbahçeli Giuliano ise yer almadı. Daha önceki hazırlık maçlarında Giuliano’yu kadroya davet eden Tite bu sefer Talisca’yı aldı.

Kadro açıklandığı sırada Talisca’nın ismi orta saha oyuncularının yanında yer aldı.

Brezilya Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Öte yandan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Giuliano’ya milli takım konusunda üzücü haber geldi. Brezilya basını açıklanan bu kadronun Dünya Kupası yolunda da avantajlı olacağını ifade etti.

Tite: 'Giuliano'nun şansı hala devam ediyor'

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite kadronun duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada; 'Alex Sandro, Giuliano, Luan ve diğer bütün oyuncuların kadro şansı hala devam ediyor. Bu konudaki rekabet çok fazla. Her şey zamana ve gösterilen karaktere bağlı.' dedi.

Teknik direktör Tite'nin kadroya çağırdı isimler şöyle;
KALECİLER
Alisson, Roma
Ederson, Manchester City
Neto, Valensiya
DEFANS:
Daniel Alves, PSG
Geromel, Gremio
Filipe Luis, Atletico Madrid
Marcelo, Real Madrid
Marquinhos, PSG
Miranda, Inter
Fagner, Corinthians
Rodrigo Caio, Sao Paulo
Thiago Silva, PSG
ORTA SAHA:
Casemiro, Real Madrid
Fernandinho, Manchester City
Fred, Shakhtar Donetsk
Paulinho, Barcelona
Philippe Coutinho, Barcelona
Renato Augusto, Pekin Guoan
Talisca, Beşiktaş
Willian, Chelsea
FORVET:
Douglas Costa, Juventus
Firmino, Liverpool
Gabriel Jesus, Manchester City
Taison, Shakhtar Donetsk
Willian Jose, Real Sociedad

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