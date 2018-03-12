Brezilya Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Brezilya Milli Takımı'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Brezilya Milli Takımı’nda Rusya ve Almanya ile yapılacak hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.
Beşiktaşlı Anderson Talisca kadroda kendisine yer bulurken, Fenerbahçeli Giuliano ise yer almadı. Daha önceki hazırlık maçlarında Giuliano’yu kadroya davet eden Tite bu sefer Talisca’yı aldı.
Kadro açıklandığı sırada Talisca’nın ismi orta saha oyuncularının yanında yer aldı.
Öte yandan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Giuliano’ya milli takım konusunda üzücü haber geldi. Brezilya basını açıklanan bu kadronun Dünya Kupası yolunda da avantajlı olacağını ifade etti.
Tite: 'Giuliano'nun şansı hala devam ediyor'
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite kadronun duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada; 'Alex Sandro, Giuliano, Luan ve diğer bütün oyuncuların kadro şansı hala devam ediyor. Bu konudaki rekabet çok fazla. Her şey zamana ve gösterilen karaktere bağlı.' dedi.