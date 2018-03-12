Brezilya Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Brezilya Milli Takımı’nda Rusya ve Almanya ile yapılacak hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.

Beşiktaşlı Anderson Talisca kadroda kendisine yer bulurken, Fenerbahçeli Giuliano ise yer almadı. Daha önceki hazırlık maçlarında Giuliano’yu kadroya davet eden Tite bu sefer Talisca’yı aldı.

Kadro açıklandığı sırada Talisca’nın ismi orta saha oyuncularının yanında yer aldı.

Öte yandan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Giuliano’ya milli takım konusunda üzücü haber geldi. Brezilya basını açıklanan bu kadronun Dünya Kupası yolunda da avantajlı olacağını ifade etti.

Tite: 'Giuliano'nun şansı hala devam ediyor'

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite kadronun duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada; 'Alex Sandro, Giuliano, Luan ve diğer bütün oyuncuların kadro şansı hala devam ediyor. Bu konudaki rekabet çok fazla. Her şey zamana ve gösterilen karaktere bağlı.' dedi.

Teknik direktör Tite'nin kadroya çağırdı isimler şöyle;

KALECİLER

Alisson, Roma

Ederson, Manchester City

Neto, Valensiya

DEFANS:

Daniel Alves, PSG

Geromel, Gremio

Filipe Luis, Atletico Madrid

Marcelo, Real Madrid

Marquinhos, PSG

Miranda, Inter

Fagner, Corinthians

Rodrigo Caio, Sao Paulo

Thiago Silva, PSG

ORTA SAHA:

Casemiro, Real Madrid

Fernandinho, Manchester City

Fred, Shakhtar Donetsk

Paulinho, Barcelona

Philippe Coutinho, Barcelona

Renato Augusto, Pekin Guoan

Talisca, Beşiktaş

Willian, Chelsea

FORVET:

Douglas Costa, Juventus

Firmino, Liverpool

Gabriel Jesus, Manchester City

Taison, Shakhtar Donetsk

Willian Jose, Real Sociedad