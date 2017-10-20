20.10.2017 - 16:28 |
Brezilya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Giuliano...
Fenerbahçeli Giuliano, Brezilya Milli Takımı'ndan davet aldı. Sarı lacivertli oyuncu, Breziylaı'nın Japonya ve İngiltere ile yapılacak özel maçların aday kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçeli Giuliano, Brezilya Milli Takımı'ndan davet aldı. Sarı lacivertli oyuncu, Breziylaı'nın Japonya ve İngiltere ile yapılacak özel maçların aday kadrosunda yer aldı.
Sambacıların kadrosunda şu isimler bulunuyor;
Kaleciler: Alisson (Roma) Ederson (Manchester City) Cassio (Corinthians)
Savunma oyuncuları: Marquinhos (PSG) Thiago Silva (PSG) Miranda (Inter de Milão) Jemerson (Monaco) Daniel Alves (PSG) Danilo (Manchester City) Marcelo (Real Madrid) Alex Sandro (Juventus)
Orta sahalar: Casemiro (Real Madrid) Fernandinho (Manchester City) Paulinho (Barcelona) Renato Augusto (Beijing Guoan) Giuliano (Fenerbahce) Willian (Chelsea) Philippe Coutinho (Liverpool) Diego (Flamengo) D.Costa (Juventus)
Hücum oyuncuları: D.Souza (Sport) Gabriel Jesus (Manchester City) Neymar (PSG) Firmino (Liverpool) Taison (Shakhtar)