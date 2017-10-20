MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Brezilya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Giuliano...
20.10.2017 - 16:28 |

Brezilya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Giuliano...

Fenerbahçeli Giuliano, Brezilya Milli Takımı'ndan davet aldı. Sarı lacivertli oyuncu, Breziylaı'nın Japonya ve İngiltere ile yapılacak özel maçların aday kadrosunda yer aldı.

Brezilya Milli Takımı kadrosu açıklandı! Giuliano...
ABONE OL

Fenerbahçeli Giuliano, Brezilya Milli Takımı'ndan davet aldı. Sarı lacivertli oyuncu, Breziylaı'nın Japonya ve İngiltere ile yapılacak özel maçların aday kadrosunda yer aldı.
Sambacıların kadrosunda şu isimler bulunuyor;

Kaleciler: Alisson (Roma) Ederson (Manchester City) Cassio (Corinthians)

Savunma oyuncuları: Marquinhos (PSG) Thiago Silva (PSG) Miranda (Inter de Milão) Jemerson (Monaco) Daniel Alves (PSG) Danilo (Manchester City) Marcelo (Real Madrid) Alex Sandro (Juventus)

Orta sahalar: Casemiro (Real Madrid) Fernandinho (Manchester City) Paulinho (Barcelona) Renato Augusto (Beijing Guoan) Giuliano (Fenerbahce) Willian (Chelsea) Philippe Coutinho (Liverpool) Diego (Flamengo) D.Costa (Juventus)

Hücum oyuncuları: D.Souza (Sport) Gabriel Jesus (Manchester City) Neymar (PSG) Firmino (Liverpool) Taison (Shakhtar)

    Samsunspor 55. kuruluş yılını kutladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
      İtalya Serie A'da Juventus liderliğini, Lazio takibini sürdürdü
    2. Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
      Son dakika transfer haberleri - Fabri, Mallorca'dan ayrıldı, Beşiktaş heyecanlandı
    3. Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
      Hakan Kutlu: "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz, Play-off yolunda büyük yara aldık"
    4. Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
      Pınar Karşıyaka, TBF'nin verdiği puan silme cezasına itiraz
    5. İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu
      İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Ergin Ataman'dan İspanya ACB'nin şampiyonu Baskonia'ya tebrik ve TBF'ye eleştiri

    Sıradaki Haber