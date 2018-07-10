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10.07.2018 - 07:05 |

Brezilya Milli Takımı'na yumurtalı saldırı

Dünya Kupası’na çeyrek finalde Belçika’ya elenerek nokta koyan Brezilya Milli Takımı, ülkeye dönüşte yumurtalı saldırıya uğradı.

Brezilya Milli Takımı'na yumurtalı saldırı
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Favori olarak gösterildiği 2018 Dünya Kupası’na çeyrek finalde Belçika’ya elenerek nokta koyan Brezilya Milli Takımı, ülkeye dönüşte kötü bir sürprizle karşılaştı.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan öfkeli taraftarlar, havalimanından çıkışta Sambacılar’ı taşıyan otobüse yumurtalı saldırı düzenledi.

Bu arada 2-1 kaybedilen maçta kendi kalesine gol atan Brezilya’nın Manchester City’de forma giyen oyuncusu Fernandinho’nun da sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri aldığı bildirildi. (Fanatik)

Brezilya Milli Takımına yumurtalı saldırı

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