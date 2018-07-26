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26.07.2018 - 10:19 | | İSTANBUL (AA)

Brezilya, Tite'nin sözleşmesini uzattı

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Tite'nin sözleşmesinin 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu

Brezilya, Tite'nin sözleşmesini uzattı
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Brezilya Milli Futbol Takımı'nda "Tite" lakaplı teknik direktör Adenor Leonardo Bacchi'nin sözleşmesi, 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldı.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilyalı teknik adam Tite ve futbol direktör yardımcısı Edu Gaspar'ın sözleşmelerinin, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Tite, daha önce aralarında ülkesinin Gremio, Atletico Mineiro, Palmeiras ve Corinthians ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ayn ve El-Wahda takımlarının da bulunduğu 13 kulübü çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik adam, 2012'de Corinthians'ı, hem FIFA Kulüpler Dünya Kupası hem de Copa Libertadores'te şampiyonluğa taşımıştı.

Tite'nin 2016'da başına geçtiği Brezilya ise 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya elendi.

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