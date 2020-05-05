Brezilya'da oyunculardan tepki: Sağlık daha önemli

Güney Amerika'da koronavirüs krizi artarak sürerken Brezilya'dan futbolcuların tepkisi geldi. Ülkenin önde gelen kulüpleri Flamengo, Corinthians ve Santos gibi takımlardan da olmak üzere 15 futbolcu bir video yayınladı.

Futbolun ve liglerin başlamasının doğru olmayacağı, sağlık konularının daha önemli olduğu aktarıldı. Ululsar Futbolcular Birliği tarafından da desteklenen bu harekete katılan yerel lig futbolcuları, "Brezilya olarak futbolu seviyoruz, futbolla yaşıyoruz ve futbol oynamak istiyoruz hatta bu bizim işimiz. Ama sağlık her şeyden daha önemli" mesajını paylaştı.

Mesajın başlığı olarak da 'Sağlığımızı düşünmeliyiz' ifadesi dikkat çekti.