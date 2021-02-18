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18.02.2021 - 13:37 |

Brezilya'da VAR cihazÄ± bozuldu, ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±!

Internacional maÃ§Ä±nda Vasco da Gama ofsayttan gol yedi. Cihaz bozulduÄŸu iÃ§in VAR hakemleri pozisyona mÃ¼dahil olamadÄ±.Â

Brezilya'da VAR cihazÄ± bozuldu, ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±!
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Onur Dinçer/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

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Futbolda VAR kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin skandallara her geÃ§en gÃ¼n bir yenisi ekleniyor. Brezilya 1. Liginde Internacionalâ€™in Vasco da Gamaâ€™yÄ± 2-0 yendiÄŸi maÃ§ta VAR cihazÄ± bozulduÄŸu iÃ§in pozisyon incelemesi yapÄ±lamadÄ± ve ofsayttan gol geÃ§erli sayÄ±ldÄ±.Â 

Ofsayt Ã§izgisi Ã§ekilemedi Â 

MaÃ§Ä±n 10. dakikasÄ±nda topun ayaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda kafayla golÃ¼ atan Rodrigo Dourado ofsayttaydÄ± ancak VAR cihazÄ± bozulduÄŸu iÃ§in ofsayt Ã§izgisi Ã§ekilemedi. Â 

MaÃ§ iÃ§in iptal baÅŸvurusu Â 

KÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi veren Vasco da Gama Ã§ok kritik bir maÄŸlubiyet alÄ±rken, federasyona maÃ§Ä±n tekrar edilmesi iÃ§in baÅŸvuruda bulundu. Â 

Hakem itirazlar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§aresiz Â 

GolÃ¼n ardÄ±ndan Vasco da GamalÄ± oyuncular hakemden VARâ€™a gitmesini istedi ancak VAR odasÄ±ndan ses Ã§Ä±kmayÄ±nca hakem de sahada Ã§aresiz kaldÄ±.

Brezilyada VAR cihazÄ± bozuldu, ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

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