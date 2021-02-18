Brezilya'da VAR cihazÄ± bozuldu, ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±!

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Futbolda VAR kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin skandallara her geÃ§en gÃ¼n bir yenisi ekleniyor. Brezilya 1. Liginde Internacionalâ€™in Vasco da Gamaâ€™yÄ± 2-0 yendiÄŸi maÃ§ta VAR cihazÄ± bozulduÄŸu iÃ§in pozisyon incelemesi yapÄ±lamadÄ± ve ofsayttan gol geÃ§erli sayÄ±ldÄ±.Â

Ofsayt Ã§izgisi Ã§ekilemedi Â

MaÃ§Ä±n 10. dakikasÄ±nda topun ayaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± anda kafayla golÃ¼ atan Rodrigo Dourado ofsayttaydÄ± ancak VAR cihazÄ± bozulduÄŸu iÃ§in ofsayt Ã§izgisi Ã§ekilemedi. Â

MaÃ§ iÃ§in iptal baÅŸvurusu Â

KÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi veren Vasco da Gama Ã§ok kritik bir maÄŸlubiyet alÄ±rken, federasyona maÃ§Ä±n tekrar edilmesi iÃ§in baÅŸvuruda bulundu. Â

Hakem itirazlar karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§aresiz Â

GolÃ¼n ardÄ±ndan Vasco da GamalÄ± oyuncular hakemden VARâ€™a gitmesini istedi ancak VAR odasÄ±ndan ses Ã§Ä±kmayÄ±nca hakem de sahada Ã§aresiz kaldÄ±.

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