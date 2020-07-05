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05.07.2020 - 12:33 | | AA

Brezilyalı teknik direktör Vanderlei Luxemburgo, koronavirüse yakalandı

Brezilya ekibi Palmeiras'ın teknik direktörü Vanderlei Luxemburgo'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Brezilyalı teknik direktör Vanderlei Luxemburgo, koronavirüse yakalandı
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Instagram'dan açıklamada bulunan 68 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Luxemburgo, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Brezilyalı teknik direktör Vanderlei Luxemburgo, koronavirüse yakalandı

Hastalığın asemptomatik seyrettiğini ifade eden Luxemburgo, evinde karantinaya girdiğini belirtti.

Ülkesinde Palmeiras'ın yanı sıra Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Gremio, Fluminense, İspanya'da Real Madrid gibi ekipleri çalıştıran tecrübeli teknik direktör, 1998-2000 yıllarında Brezilya Milli Futbol Takımı'nda görev almıştı.

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