Bright Osayi'den mağlubiyet sonrası açıklamalar!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Bright Osayi, Başakşehir'e Türkiye Kupası'nda elendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Üzgün olduklarını söyleyen Osayi, "İstediğimiz sonucu alamadık, istediğimiz gibi bitmedi. 10 kişi zor oldu. Maç içinde dönmeye, geri gelmeye çalıştık ama 2. golden sonra bizim için zor oldu. 10 kişiyle karakter sergiledik ama olmadı." dedi. Adaptasyon süreci sorulan Osayi, "Benim için her maç büyük maç. Kaybetsek de, kazansak da bir şeyler öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.