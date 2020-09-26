Brighton & Hove Albion - Manchester United: 3-2
Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester United, Brighton & Hove Albion'Ä± son dakika penaltÄ±sÄ±yla 3-2 maÄŸlup etti.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'de Manchester United, yeni sezondaki ikinci maÃ§Ä±nda Brighton & Hove Albion'Ä± 3-2 maÄŸlup etti.Â
Ev sahibi Brighton, Amex StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸmada 40. dakikada Neal Maupay'in penaltÄ± golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.Â
Manchester United, Lewis Dunk'Ä±n 43. dakikada kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle beraberliÄŸi yakalarken, 55. dakikada Marcus Rashford ile skoru 2-1'e getirdi.Â
Brighton'da 90+ 5. dakikada sahneye Ã§Ä±kan Solly March takÄ±mÄ± adÄ±na 2-2'lik beraberliÄŸi saÄŸladÄ±.Â
90 +7. dakikada maÃ§Ä± bitiren dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alan hakem Chris Kavanagh, Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) uyarÄ±sÄ±yla son pozisyonda BrightonlÄ± Maupay'in topa elle mÃ¼dahale ettiÄŸini belirledi ve penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gÃ¶sterdi.Â
90+ 10. dakikada kullanÄ±lan penaltÄ±yÄ± gole Ã§eviren Bruno Fernandes, maÃ§Ä±n skorunu 3-2 olarak belirledi.Â
Ligdeki ilk maÃ§Ä±nda Crystal Palace'a 3-1 maÄŸlup olan Manchester ekibi, Brighton'Ä± yenerek yeni sezondaki ilk 3 puanÄ±nÄ± aldÄ±.
Crystal Palace'Ä±n Manchester United Galibiyetinin Perde arkasÄ±