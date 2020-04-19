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HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Brighton'Ä±n stadÄ±, koronavirüs test merkezine çevrildi
19.04.2020 - 22:00 | | AA

Brighton'Ä±n stadÄ±, koronavirüs test merkezine çevrildi

Brighton & Hove Albion'Ä±n stadÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lacak.Â

Brighton'Ä±n stadÄ±, koronavirüs test merkezine çevrildi

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'Ä±n stadÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lacak.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, American Express Community StadÄ±'nÄ±n test merkezine Ã§evrildiÄŸi ve gÃ¼ney sahillerindeki en bÃ¼yÃ¼k merkez olduÄŸu duyuruldu.Â 

Statta gÃ¼nde 1000 kiÅŸinin test edilebileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

Brighton & Hove Albion, daha Ã¶nce Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetleri'nde (NHS) Ã§alÄ±ÅŸan personele gelecek maÃ§larda kullanÄ±lmak Ã¼zere 1000 bilet baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

BrightonÄ±n stadÄ±, koronavirÃ¼s test merkezine Ã§evrildi

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