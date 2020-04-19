19.04.2020 - 22:00 | | AA
Brighton'Ä±n stadÄ±, koronavirüs test merkezine çevrildi
Brighton & Hove Albion'Ä±n stadÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lacak.Â
Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'Ä±n stadÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kullanÄ±lacak.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, American Express Community StadÄ±'nÄ±n test merkezine Ã§evrildiÄŸi ve gÃ¼ney sahillerindeki en bÃ¼yÃ¼k merkez olduÄŸu duyuruldu.Â
Statta gÃ¼nde 1000 kiÅŸinin test edilebileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
Brighton & Hove Albion, daha Ã¶nce Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetleri'nde (NHS) Ã§alÄ±ÅŸan personele gelecek maÃ§larda kullanÄ±lmak Ã¼zere 1000 bilet baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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