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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Brighton'lı futbolcular ‘gaz'la kafayı buldu!
14.02.2020 - 15:28 |

Brighton'lı futbolcular ‘gaz'la kafayı buldu!

Galatasaray'da kiralık oynayan Andone'nin bonservisine sahip olan Brighton'da 4 futbolcu gece kulübünde, kafa yapıcı nitröz oksit gazı çekerken görüntülendi, kulüp haklarında soruşturma başlattı.

Brighton'lı futbolcular ‘gaz'la kafayı buldu!
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Premier Lig’de sezona verilen arayı kimi futbolcular sıkı çalışarak daha güçlü geri dönmek için değerlendirirken, kimileriyse ‘kafayı dağıtmak’ için değerlendirdi.

Crystal Palace’ın bir basamak gerisinde 15. durumda bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Brighton Hove Albion takımının dört futbolcusu, eğlenmek için birlikte gece kulübünün yolunu tuttu. Takımın önemli isimleri arasında yer alan oyunculardan Shane Duffy, Pascal Gross, Leandro Trossard ve Alireza Jahanbakhsh gece kulübünde balonlardan kafa yapıcı gaz çekerken görüntülendi.

Rakip taraftarın çektiği iddiası

‘Hippy crack’ olarak bilinen ve içeriğinde nitröz oksit bulunan gazın son dönemde gece kulüplerinde son derece yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekildi. Brighton’un ezeli rakibi Crystal Palace’ın taraftarlarınca futbolcuların İspanya’daki tatillerinde çekildiği belirtilen görüntüler üzerine kulüpleri Brighton, soruşturma başlattı.

‘Hippy crack’ ya da güldüren gaz

Nitröz Oksit gazına verilen argo isim olan Hippy Crack, yasaklı olmayan bir tür kafa yapıcı madde olarak nitelendiriliyor. Etkileri bağlamında mutluluk verici ve rahatlatıcı olduğu belirtiliyor. Bu maddenin futbol kamuoyunun gündemine gelmesi, iki yıl önce Arsenalli futbolcuların gece kulübünde çekilen görüntüleriyle olmuştu.

 

Brightonlı futbolcular ‘gazla kafayı buldu

 

 

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