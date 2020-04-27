27.04.2020 - 13:40 |
Bruma'ya arkadaş şoku! 3 milyon euro dolandırıldı...
Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma, 2017-19 yılları arasında Almanya'da oynadığı dönemde en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı. Portekizli, 3 milyon eurosunu kaybetti.
Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler
Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma, 2017-2019 yılları arasında Almanya'da oynarken en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı.
Hem Alman hem de Hollanda basınında haberin detayları yer aldı. Portekizli futbolcu, Leipzig'de oynarken; en yakın arkadaşına mahkeme onaylı vekaletini verdi. Arkadaşı da bu vekaletle 2 yıl boyunca Bruma'nın banka hesaplarını boşalattı.
Şu anda PSV'de oynayan yıldız futbolcunun tam 3 milyon euro dolandırıldığı bildirildi. Bruma bu yaşanan olayı ise şubat ayında fark etti.