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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Bruno Fernandes, Manchester United'da yılın en iyi futbolcusu seçildi
18.09.2020 - 12:02 | | İSTANBUL (AA) -

Bruno Fernandes, Manchester United'da yılın en iyi futbolcusu seçildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da Bruno Fernandes, takımda yılın en iyi futbolcusu seçildi.

Bruno Fernandes, Manchester United'da yılın en iyi futbolcusu seçildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester ekibine şubat ayında katılan 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun taraftarların oylarıyla yılın futbolcusu seçildiği duyuruldu.  Fernandes'in yanı sıra Fransız futbolcu Anthony Martial ikinci, İngiliz oyuncu Marcus Rashford üçüncü sırada yer aldı.

Manchester United'da 22 karşılaşmada görev alan Fernandes, 12 kez ağları sarstı.

Bruno Fernandes, Manchester Unitedda yılın en iyi futbolcusu seçildi

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