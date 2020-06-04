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04.06.2020 - 11:04 | | ANKARA (AA) -Â

Bruno Fernandes: Mutluluktan aÄŸlÄ±yordum

Manchester United'Ä±n ocak ayÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Bruno Fernandes, Ä°ngiliz ekibine transfer olacaÄŸÄ±nÄ± duyduÄŸunda mutluluktan aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bruno Fernandes: Mutluluktan aÄŸlÄ±yordum
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25 yaÅŸÄ±ndaki Portekizli futbolcu, Instagram canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Manchester United'a gelerek bÃ¼yÃ¼k bir hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirtti.

Transferiyle ilgili haberi aldÄ±ÄŸÄ±nda ailesiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydeden Fernandes, "EÅŸimi, kardeÅŸlerimi ve annemi aradÄ±m. Annem hemen aÄŸlamaya baÅŸladÄ±. Ben de mutluluktan aÄŸlÄ±yordum. HayatÄ±m boyunca bu Ã¼st dÃ¼zey kulÃ¼pte oynamak iÃ§in mÃ¼cadele ettim." ifadelerini kullandÄ±.

TakÄ±m arkadaÅŸÄ± Paul Pogba'ya da deÄŸinen Fernandes, "Bence Pogba Manchester'daki ve dÃ¼nyadaki en iyi oyunculardan biri. Onunla yan yana oynama fÄ±rsatÄ± inanÄ±lmaz Ã§Ã¼nkÃ¼ en iyi oyuncularla oynamak istiyorsunuz." yorumunu yaptÄ±.

Manchester United, Bruno Fernandes'i ara transfer dÃ¶neminde 55 milyon avro bonservis artÄ± 25 milyon avroluk baÅŸarÄ±ya baÄŸlÄ± ek Ã¶deme karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Sporting Lizbon'dan transfer etmiÅŸti.

Portekizli orta saha oyuncusu, Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼yle bu sezon Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 9 maÃ§ta 3 gol kaydetti.

Bruno Fernandes: Mutluluktan aÄŸlÄ±yordum

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