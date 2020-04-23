'Bu vebali kimse almaz'

Türk Basketbolu’nun yetiştirdiği önemli isimlerden olan, basketbolculuğundaki sayısız başarısının ardından Fenerbahçe’de başladığı idarecilik kariyerini, TBF CEO’su olarak daha yükseğe taşıyan Ömer Onan, basketboldaki gelişmeleri MİLLİYET’e değerlendirdi.

100 yılda bir yaşanan olaya denk geldik. Dünyada hiç kimsenin hazır olmadığı bir durum söz konusu. Alacağımız karar tabii ki herkesi mutlu etmeyecektir ama en hakkaniyetli, en vicdani kararı, kulüplerle birlikte alacağız. Bütün Avrupa birbirimize bağlıyız bu konuda, diğer liglerle de konuşuyoruz. Zaten Başkanımız Hidayet Türkoğlu’nun önderliğinde bunu sık sık konferans görüşmeler yaparak tartışıyoruz. Ama öyle bir dönemdeyiz ki konuştuğunuz şeyin 2-3 gün içinde ehemmiyeti de kalmıyor. Çünkü pandemiyle ilgili gidişatı kontrol etmek bizim elimizde değil. Biz sonuna kadar basketbolun oynanmasını, basketbolsuz gün geçirmemeyi istiyoruz.

Biz federasyon olarak lig durdurulursa ne olur, devam ederse ne olur, ne zaman oynanır, ne zaman bitirilir şeklinde planlarımızı yaptık. Bilim Kurulumuz, Spor ve Sağlık Bakanlıklarımızın alacakları kararlar doğrultusunda, Avrupa’daki gelişmeleri de izleyerek bir yol çizeceğiz.

‘Fedakârlık zamanı’

FIBA ile de konuştuk. Hidayet Başkan FIBA Genel Sekreteri Andreas ile görüştü. BAT bir açıklama yaptı ve bana gelinirse, oyuncuların kontratlarının yüzde 50’sinin üzerinde almasını engellerim gibi bir karar sundu. Ben iki tarafı da yaşamış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Oyuncuların bu paraları gelecek yıllarda da alabilmesi için kulüplerin ayakta kalması lazım. Herkes sanki bu iş üç aylık bir işmiş ve bir anda bitecekmiş gibi konuşuyor. Oyuncular gelecek yılları da düşünüp fedakârlık yapmalı. Türkiye’de kulüplerle oyuncuların belli ölçülerde anlaştıkları haberleri zaten geliyor.

‘Spor cinayeti’

Mayıs sonuna kadar normalleşmeyi kimse beklemiyor. Takımların çoğu oyuncusu ülkelerinde. Geldiklerinde 14 gün karantinada kalacaklar. Ardından 2 ay hiç idman yapmamış bir sporcunun sahaya çıkması için en az 4 hafta antrenman yapması lazım. Birileri söylüyor iki hafta çalışır sahaya çıkarlar diye... Bu spor cinayeti olur. Buna hiçbir antrenör de oyuncu da razı gelmez. Allah korusun her hafta birinin ya aşil tendonu ya çapraz bağları kopar. Oyuncuları 1 sene kaybedersiniz. Ben kimsenin bu vebalin altına gireceğine inanmıyorum.

‘2-3 yıl sürer’

Sadece bizde değil, Avrupa’da da eskisi gibi olmayacak. Bütçelerde azalmalar olabilir. Bu daha önce de oldu, başka ekonomik krizler yaşandı, kulüpler kapandı... Ama sonra normale döndü. Bütçeler sekteye uğrayacak ama bu iki üç sene sonra normale dönecek diye düşünüyorum.

‘Basketbol kapatılamaz’

Ömer Onan bazı kulüplerin kararlar aldığını ancak taraftarın bunu engellediğine de değindi. TBF CEO’su, “Bütçe küçülebilir, sponsor arayışlarını çoğaltırsınız ve bu süreci geçersiniz. Basketbol Avrupa’da seyir zevki en yüksek branştır. Bunu herkes biliyor. Basketboldan vazgeçmek kimsenin, öncelikle de bu kararı alanların yararına olmaz. Basketbol bu ülkede, hep olacaktır. Amatör sporların kapanacağına ihtimal bile vermiyorum” diye konuştu.

‘Uzun zamandır çalışıyorduk’

Ömer Onan, geçtiğimiz hafta duyurdukları TBF AKADEMİ’nin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Onan şöyle devam etti: “Biz yönetime geldiğimizde bazı hedefler belirledik. Bunlardan biri Abdi İpekçi projesiydi, buraya büyük bir tesis yapmak istiyorduk. Diğeri Deplasmanlı Gençler Ligi... Alt yapıdaki gençlerimizi yukarıya hazır halde çıkarmayı planladık. Bir de antrenör, hakem ve hiçbir yerde olmayan yönetici eğitimi konusunda adımlar atmak istiyorduk. Bize gelen en büyük şikayetler doğru bütçeleme yapılamaması, kulüplerin idaresinde bu işin detaylarını bilen uzman kişilerin olmamasıyla ilgiliydi.”

Düşüncelerden birisinin de basketbolu bırakan kadın/erkek sporcuların sonrasında ne yapacaklarıyla ilgili sıkıntıyı gidermek olduğunu belirten Onan, “Bunu bir sertifika programı olarak başlattık. İnsanlar Türkiye’nin neresinde olursa olsun yöneticilik ve antrenörlük eğitimi için başvuru yapıp online eğitimle bu sertifikaları alma hakkı kazanacaklar. Bakmayın uzaktan eğitimin konuşulduğu bu döneme denk geldi ama biz 2.5 senedir bunun çalışmasını yapıyoruz. İçindeki 6 bin 800 ders olan bir platform oluşturuldu” diye konuştu.

Futbol tek çatı

TBF CEO’su Ömer Onan, futbol ile basketbolda karar vermenin farklı olduğunu söyledi. Onan, “Futbolda tek çatı. UEFA karar alabiliyor. Ama basketbolda NBA, Euroleague ve FIBA var... Hepsi kendi kararını aldığında program yapmak zorlaşıyor. Bizim seneye ligi erken bitirmemiz lazım çünkü 22 Haziran’da olimpiyat elemesi maçına çıkacağız. En az bir hafta önce Kanada’ya gitmeliyiz. Bu planlamayı da yaptık. Ama bu sezonun netleşmesi gerekiyor. Euroleague’i de NBA’i de takip ediyoruz. Her şey sağlık konusundaki gelişmelere göre şekillenir. Bizim de planlarımız hazır ama hangisini yürürlüğe koyacağımızı zaman gösterecek” dedi.

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