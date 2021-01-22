Bucaspor 1928’e büyük gurur

Berke Mankır - Milliyet Ege

Kulüp başkanları aracılığıyla Türkiye’deki tüm profesyonel liglerden transfer teklifleri aldıklarını doğrulayan Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, kiralık gönderme konusunda kesin anlaşmaya varılan futbolcuların olduğunu, hafta içinde de en az 5 ismi kiralacaklarını aktardı. Transfer dönemini yoğun geçirdiklerini dile getiren Aktaş, “Serkan Sefil’i TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor’a, Doğan Çamlı’yı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşe’ye, Bartu Gökçen’i 3. Lig ekiplerinden Altındağspor’a, Kadir Duruk’u 3. Lig temsilcisi İskenderun FK’ya, Selahattin Seyhun’u da 3. Lig’den Çarşambaspor’a kiraladık. Bu hafta da en az 5 ismi daha kiralık olarak göndereceğiz. Buna ek olarak Belediye Derincespor’da Bertuğ Başdemir kiralık olarak sezonu orada geçiriyor. Öte yandan İçel İdmanyurdu’nda forma giyen İsmail Köse’yi kulübü bonservisi ile almak isterken 10 kulüpten teklif aldık” dedi.

‘Yetiştiriciliğimizi geliştireceğiz’

A Takım’dan 7 isme Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor’un kanca attığını ifade eden Aktaş, somut temasların sürdüğünü söyledi. Aktaş, “A Takım’dan birçok isme Süper Lig ekipleri talip. Tüm transfer teklifleri kulüp başkanları tarafından bizzat bana iletiliyor. Yani tüm ligleri besliyoruz. Yaş ortalamamız 24 ve lideriz, şampiyonluğu istiyoruz. Bucaspor’un geninde yetiştiricilik var. Senelerce bu camiadan nice futbolcular yetişti, yetişmeye de devam ediyor” ifadelerini kullandı. Aktaş, “Bucaspor’un kulüp tarihinde bu kadar yoğun teklifler alınmamıştır. Bizim amacımız hem üst liglere uzanmak hem de bu yetiştirici kimliğimizi her sene yukarıya taşımak. Bucaspor’un eski altyapısından daha iyi yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu.

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