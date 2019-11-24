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24.11.2019 - 10:56 | | İSTANBUL (AA)

Bucks ve Lakers'tan üst üste 7. galibiyet

NBA'de Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti.

Bucks ve Lakers'tan üst üste 7. galibiyet
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NBA'e 10 maçla devam edildi. Detroit Pistons'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek  sezonun 13. galibiyetine ulaştı.
  
Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'taGiannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken,  Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti.
  
Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu.  Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.

Lakers seriyi bozmadı

Deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 109-108 mağlup eden Los AngelesLakers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.
  
Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans  sergilerken, Anthony Davis 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
  
Grizzlies'ta Ja Morant 26, Jae Crowder 21, Jaren Jackson 20 sayıyla  salondan ayrıldı.

Cedili Cavaliers 6 maç sonra kazandı
 

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers,  sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı. 
   
32 dakika süre alan Cedi Osman'ın 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle  galibiyete katkı sağladığı Cavaliers'ta, Jordan Clarkson 28, Tristan Thompson 25,  Colin Sexton 19 sayıyla oynadı.
   
Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, C.J. McCollum  da 20 sayı, 6 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.
   

Sonuçlar
  
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 98-100
  

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 115-116
  
Indiana Pacers-Orlando Magic: 111-106
  
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 116-119

New York Knicks-San Antonio Spurs: 104-111
  
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-86
  
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 108-109
  
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-104
  
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-90
  
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 128-120

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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