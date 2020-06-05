Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Budapeşte'de seyirci rekoru
05.06.2020 - 11:48 |

Budapeşte'de seyirci rekoru

Macaristan kupa finali, corona sonrası dönemde Avrupa’da oynanan en kalabalık futbol maçı oldu.

Budapeşte'de seyirci rekoru
ABONE OL
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Macaristan’da önceki gece oynanan kupa final maçı, Avrupa futbolu açısından ilklere sahne oldu. Corona salgınının ardından geri dönen kıta futbolunun en seyircili karşılaşması oynandı.

Puskas Stadı’nda 10 bin taraftar

Honved takımının Zsory’yi 2-1 mağlup ettiği Macaristan Kupası finalini, tribünde 10 bin taraftar izledi. Ülkedeki protokol uyarınca lig maçlarında üçer koltuk boş bırakılması kuralı uygulanırken, bu maçta bu kurala riayet edilmediği dikkat çekti.

Avrupa’da kaldırılan ikinci kupa

Puskas Stadı’ndaki karşılaşmada rakibini mağlup eden Honved, tarihteki sekizinci kupa şampiyonluğunu yaşadı. Macaristan’daki mücadele, Avrupa’da bu sezon oynanarak tamamlanan ikinci kupa mücadelesi oldu. Avrupa'da ilk kupayı Sırbistan ekibi Kızılyıldız kazanmıştı.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dengeler değişecek...

 

Budapeştede seyirci rekoru

 

 

Müthiş kurtarışlar! Diego Lopez antrenmanda...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okan Böke: "Düşük bütçeyle gitme şansımız diğer takımlara göre daha fazla"

Okan Böke: "Düşük bütçeyle gitme şansımız diğer takımlara göre daha fazla"

Hidayet Türkoğlu: Lee, asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk

Hidayet Türkoğlu: Lee, asistimi değerlendirse NBA şampiyonu olurduk

Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral

Dünyanın ilk sıfır karbon futbolcusu Merih Demiral

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi

2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi

Sıradaki Haber