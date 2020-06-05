Budapeşte'de seyirci rekoru

Macaristan’da önceki gece oynanan kupa final maçı, Avrupa futbolu açısından ilklere sahne oldu. Corona salgınının ardından geri dönen kıta futbolunun en seyircili karşılaşması oynandı.

Puskas Stadı’nda 10 bin taraftar

Honved takımının Zsory’yi 2-1 mağlup ettiği Macaristan Kupası finalini, tribünde 10 bin taraftar izledi. Ülkedeki protokol uyarınca lig maçlarında üçer koltuk boş bırakılması kuralı uygulanırken, bu maçta bu kurala riayet edilmediği dikkat çekti.

Avrupa’da kaldırılan ikinci kupa

Puskas Stadı’ndaki karşılaşmada rakibini mağlup eden Honved, tarihteki sekizinci kupa şampiyonluğunu yaşadı. Macaristan’daki mücadele, Avrupa’da bu sezon oynanarak tamamlanan ikinci kupa mücadelesi oldu. Avrupa'da ilk kupayı Sırbistan ekibi Kızılyıldız kazanmıştı.