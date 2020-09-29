Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
Haberler1.Lig Haberleri BuÄŸra ÇaÄŸÄ±ran: "Åžampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"
29.09.2020 - 23:13 | | AA

BuÄŸra ÇaÄŸÄ±ran: "Åžampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"

YÄ±lport Samsunspor'un yeni transferlerinden Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran, ÅŸampiyonluÄŸa giden yolun bÃ¼yÃ¼k bir okyanusu geÃ§mek gibi olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

BuÄŸra ÇaÄŸÄ±ran: "Åžampiyonluk yolu büyük bir okyanusu geçmek gibi"
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden YÄ±lport Samsunspor'un yeni transferlerinden Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran, ÅŸampiyonluÄŸa giden yolun bÃ¼yÃ¼k bir okyanusu geÃ§mek gibi olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran, basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Samsunspor'a ve kente bir hafta iÃ§inde alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â 

Hedeflerinin SÃ¼per Lig olduÄŸunu kaydeden 25 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, "Samsunspor artÄ±k parÄ±ldamaya baÅŸladÄ±. Kadromuz, hocalarÄ±mÄ±z ile beraber odaklanÄ±lmÄ±ÅŸ bir hedefimiz var. GeÃ§en yÄ±l bu hedefe ulaÅŸÄ±ldÄ±. Åžimdi Ã¶nÃ¼mÃ¼zde bir hedef daha var. Tabii ki ÅŸampiyonluk bir sÃ¼reÃ§. Åžampiyonluk yolu bÃ¼yÃ¼k bir okyanusu geÃ§mek gibi. Burada fÄ±rtÄ±na da olacak, dalga da olacak, kÃ¶tÃ¼ hava ÅŸartlarÄ± da olacak, gÃ¼neÅŸ de olacak." diye konuÅŸtu.Â 

BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran: Åžampiyonluk yolu bÃ¼yÃ¼k bir okyanusu geÃ§mek gibi

TakÄ±m arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Ã§ok iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Rahman BuÄŸra Ã‡aÄŸÄ±ran, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â 

"Ã‡ok iyi Ã§alÄ±ÅŸÄ±p, yÃ¼zde 100 performansÄ±mÄ±zÄ± vererek baÅŸarÄ±lÄ± sonuÃ§lar elde etmek istiyoruz. Tabii ki bu futbol ve her ÅŸeye aÃ§Ä±k. Burada taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n bize her ÅŸekilde destek verdiÄŸini biliyoruz. Bu bilinÃ§ doÄŸrultusunda yÃ¼rÃ¼yeceÄŸimiz yol ÅŸampiyonluktur. Benim hedefim de Samsunspor'u ÅŸampiyon yapÄ±p SÃ¼per Lig'e Ã§Ä±karmak."Â 

Yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle statlara seyirci alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama taraftarlarÄ± her zaman yanlarÄ±nda hissettiklerini ifade eden kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± futbolcu, "Samsunspor tribÃ¼nlerini geÃ§en sene televizyonda ve sosyal medyada Ã§ok gÃ¶rdÃ¼m. Taraftar gÃ¼cÃ¼ bizim iÃ§in inanÄ±lmaz bir avantaj. Bir an Ã¶nce salgÄ±nÄ±n geÃ§mesini ve taraftarlarÄ±mÄ±za kavuÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼nÃ¼ bekliyorum." ifadelerini kullandÄ±.

    Gökhan Ä°nler, Adana Demirspor ile anlaÅŸtÄ±!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Iago Aspas: "Emre Mor bana Messi'nin gençliÄŸini anÄ±msatÄ±yor"
      Iago Aspas: "Emre Mor bana Messi'nin gençliÄŸini anÄ±msatÄ±yor"
    2. Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaÅŸmaya vardÄ±!
      Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaÅŸmaya vardÄ±!
    3. Transfer haberleri | Slimani bombasÄ±! Bonservissiz transfer olacak...
      Transfer haberleri | Slimani bombasÄ±! Bonservissiz transfer olacak...
    4. Rangers Galatasaray maçÄ± ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Åžifresiz mi?
      Rangers Galatasaray maçÄ± ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Åžifresiz mi?
    5. Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçikaâ€™nÄ±n Waasland-Beveren takÄ±mÄ±na kiraladÄ±!
      Son dakika | Fenerbahçe Michael Frey'i Belçikaâ€™nÄ±n Waasland-Beveren takÄ±mÄ±na kiraladÄ±!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | Thiago Alcantara'nÄ±n koronavirüs testinin pozitif çÄ±ktÄ±!

    Son dakika | Thiago Alcantara'nÄ±n koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±!

    Transfer haberleri | BeÅŸiktaÅŸ, Valentin Rosier ile prensipte anlaÅŸtÄ±!

    Transfer haberleri | BeÅŸiktaÅŸ, Valentin Rosier ile prensipte anlaÅŸtÄ±!

    Son dakika | Bakan KasapoÄŸlu müjdeyi açÄ±kladÄ±! Rangers - Galatasaray maçÄ± ÅŸifresiz...

    Son dakika | Bakan KasapoÄŸlu mÃ¼jdeyi aÃ§Ä±kladÄ±! Rangers - Galatasaray maÃ§Ä± ÅŸifresiz...

    Emir Dilaver: "UmarÄ±m uzun yÄ±llar Türkiye'de kalÄ±rÄ±m"

    Emir Dilaver: "UmarÄ±m uzun yÄ±llar TÃ¼rkiye'de kalÄ±rÄ±m"

    SÄ±radaki Haber