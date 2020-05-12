Buğrahan Tuncer'den Ergin Ataman itirafı: Bambaşka biriymiş!

Anadolu Efes'in başarılı oyuncusu Buğrahan Tuncer, Skorer Instragram hesabında Ümit Avcı'nın sorularını yanıtladı.

Buğrahan Tuncer'in açıklamaları şu şekilde;

"Evde çalışıyoruz ama sahadaki gibi olmadı. Anadolu Efes bize sahayı açtı arada gidip bireysel çalışmalarımızı yapabiliyoruz ama 5'e 5 çalışmalar olmadığı için bizim için zor."

"Karar açısından bizim için kötü. Çok iyi götürdüğümüz bir sezonu kupasız tamamlayacağız. İki kulvarda da liderlik ve çok da iyi bir performans sergiliyorduk. Büyük bir talihsizlik virüs tüm dünyayı sardı. Sporu da etkiledi. Federasyon başkanımız çok önemli ve doğru bir açıklama yaptı. '2-3 ay için gelecek sezonları riske atamayız' şeklinde bir açıklaması vardı ve çok doğruydu."

"EuroLeague kararını 24 Mayıs tarihinde açıklayacak. Eğer sezon iptal edilirse bu sezonu 4-5 maç yapmadan bitirmek zorunda kalacağız. Federasyon yetkililerimiz bu durum için gerekli çalışmaları yapıyordur."

"Kulübümüz iptal kararı sonrası gereken açıklamayı yaptı. Her karara saygılı olduğunu belirtti kulüp belki de 1 Türkiye Ligi şampiyonluğundan olduk."

"Geçen sezon sakatlık peşimi bırakmadı. Tam forma girdim oynuyorum derken yeniden bir sakatlık yaşadım aynı yerden 3-4 kez sakatlandım. Sakatlıklar biraz canımı sıktı. Bu sezon koç bana daha da fazla güvendi. Sezonun ortasında çok iyi duruma gelmiş ama ne yazık ki ligler artık iptal oldu."

"Basketbolu zevk almak için oynuyoruz. Ben bu işi severek yapıyorum. Saha içerisindeki rahatlık bazen çok iyi olmuyor ama hayatta da öyleyim. Kafama koyduğum bir şeyi yapmak istiyorum"

"Ergin Ataman'ı tanımadan önce dışarıdan soğuk, insanlar ilişkilerinde iyi olmayan biri olarak görüyordum. Fakat onunla birlikte çalışmaya başladığımda bunun böyle olmadığını tam tersine çok cana yakın herkesle yakından ilgilenen biri olduğunu gördüm."

"Geçtiğimiz sezon final serisinde Fenerbahçe'ye karşı kenarda sadece oturdu. Hiçbirimiz böyle bir tepkiyi beklemiyorduk. Soyunma odasında da hiçbir şey konuşmadı."

"Benim en büyük hayalim futbolcu olmaktı. Ama nasip olmadı. Hatalarımdan ders alan biri değilim. 20 yaşındaki Buğra ile şimdiki farklı. Doğru zamanda doğru yerde olmayı seçtik."

"Benim beğendiğim diziler arasında Peaky Blanders, La casa del papel ve How I Met Your Mother yer alıyor. Bunları sıralayabilirim."

"Dünya Şampiyonasında ABD maçı çok büyük bir moral bozukluğuna neden oldu. ABD maçının ardından Çekya maçında hiç konsantre olamamıştık. ABD'yi yenseydik bunu ilk kez başaracaktık. ABD maçını kazansaydık Çekya maçının önemi kalmayacaktı."

"Herkes Olimpiyatta oynamak ister. Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası... Simon ile konuşuyorduk, "Oynadığın tüm turnuvaları unut orası bambaşka" demişti."

"Biraz daha zayıf geçen maçlarda daha az kişiye oynuyoruz ama son zamanlarda çok fazla destek veriyorlar. Bu sene de çok iyi gidiyorduk ama büyük bir talihsizlik yaşadık."