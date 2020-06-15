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HaberlerGençlerbirliği Haberleri Bülent Korkmaz: "Kazanacağımız maçı kaybettik"
15.06.2020 - 01:47 | | AA

Bülent Korkmaz: "Kazanacağımız maçı kaybettik"

İttifak HoldingKonyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli  bir galibiyet aldıklarını söyledi. İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise iyi  oynadıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

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Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği İttifak HoldingKonyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli  bir galibiyet aldıklarını söyledi. 

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Zor ama iyi  bir galibiyet oldu. Özellikle üç ay sonra kazanarak başlamak bizim için  önemliydi." dedi.

Maçın başında oyun disiplininden biraz koptuklarını belirten  Hamzaoğlu, "Pas oyunundan vazgeçtik, hızlı hücumlar yapmaya çalıştık. Rakibin  üstünlüğünü ilk yarıda kabul etmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oyun değişti.  Devre arasında ne yapmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Zor da olsa iyi  bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı ve Konyaspor'u tebrik  ediyorum. Konyaspor'un bizden daha iyi oynadığını düşünüyorum ama biz  pozisyonları değerlendirdik. Önümüzde Kayserispor maçı var. Önemli bir  karşılaşma. Oradan da iyi bir sonuçla ayrılırsak, bizim için çok iyi olacak."  değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının psikolojik  etkisine ilişkin soruya, "En başlarda olumsuz yönde etkiledi ama sonlara doğru  artık alıştık. Böyle bir yaşam sürmeye alıştık. Psikolojik anlamda bize olumsuz  yönde çok etkisi olmadı." yanıtını verdi.

"Korkmaz: "İstediklerimizi yaptık ama futbol sonuç oyunu"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iyi  oynadıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Korkmaz, hem ilk yarı hem de ikinci devre iyi oynadıklarının altını  çizerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Kazanacağımız maçı kaybettik, onun üzüntüsü var. Hemen hemen  istediklerimizi yaptık ama futbol sonuç oyunu. Sonucu almadan bu iş olmuyor. 1-0  mağlup duruma düştük, hemen akabinde golü bulduk. Üzerine yüzde yüzlük bir gol  kaçırdık. Gol pozisyonlarına da girdik, değerlendiremedik. Oyuncularımızın  üzüntüsü, kazanacağımız bir maçı kaybetmemizden kaynaklı. Kazanamıyorsak bile  kaybetmememiz lazımdı. Bu da olmadı. Bu saatten sonra oyundan önemlisi sonucu  alabilmek. İnşallah bundan sonra sonucu da alırız."

    Korkmaz, pandeminin futbola etkisine ilişkin ise, "Herkes 'fiziksel  yeterlilik' diye tuturmuş. Asıl önemlisi psikolojik olarak nasıl etkilendiğiniz.  İkisi beraber olmadan bu iş olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Bülent Korkmaz: Kazanacağımız maçı kaybettik

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