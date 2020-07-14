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HaberlerKonyaspor Haberleri Bülent Korkmaz: "Ligde kalan bir Konyaspor olacak"
14.07.2020 - 01:30 | | AA

Bülent Korkmaz: "Ligde kalan bir Konyaspor olacak"

Süper Lig'in 32. haftasında 4-3 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

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İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 32. haftasında 4-3 kazandıkları Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilişkin, "Önümüzde iki önemli maç daha var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor olacak." dedi. 

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, oyuncularını kutladı. 

Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti: 

"Mağlup duruma düşmemize rağmen iyi bir oyunla ilk yarıyı 3-1 önde kapattık. Maalesef bu sene bunu yaşıyoruz. O stres, o baskı. Geçmişten gelen o kaybetme ve kazanamama duygusu oyuncuların üzerinde bir stres, baskı oluşturuyor. 3-1'lik skoru tutamadık. Yaptığımız analizlerde de özellikle geri paslara dikkat edecektik. Öyle iki gol yedik. Ama sonunda kazandık. Önemli olan kazanmaktı. Oyuncularımı kutluyorum. Önümüzde iki önemli maç daha var. İnşallah ligde kalan bir Konyaspor, seneye Süper Lig'de olan bir Konyaspor olur."

Bülent Korkmaz: Ligde kalan bir Konyaspor olacak

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