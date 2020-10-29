Bülent Korkmaz: Marcao ve Luyindama Türkiye'nin en iyi ikilisi

Teknik direktör Bülent Korkmaz'dan Galatasaray'da savunmanın göbeğinde oynayan Marcao ve Luyindama'ya övgü.

Tivibu'ya konuk olan tecrübeli teknik adam, "Marcao ve Luyindama çok iyi oyuncular. Özellikle Marcao'yu çok beğeniyorum. Pozisyon bilgisi, sol ayağını iyi kullanıyor, bire-bir savunmayı çok iyi yapıyor. Savunmadaki ikili, Türkiye'nin en iyisi" dedi.

Korkmaz "Marcao sizce uluslararası seviyeye adapte olabilecek bir potansiyel mi?" şeklindeki soruya "İsteyen kulüplere bakınca, bir şeyler görmüşler. 10-15 milyon euro, Avrupa'daki takımlar için çok fazla değil" yanıtını verdi.