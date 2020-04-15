Bülent Korkmaz, Skorer'in canlı yayınında soruları yanıtladı!

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan ve şu sıralar Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörlüğünü yürüten Bülent Korkmaz, Instagram'da Skorer'in canlı yayın konuğu olarak Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalar;

Ailece evde kalıyoruz. Yapamadığımız bazı şeyleri yapıyoruz evde. Çünkü işim nedeniyle çok sık bir arada olamıyoruz. Kitap okuyorum, dizi seyrediyorum. Ailece birlikte vakit geçiriyoruz. Oyuncuları denetliyoruz, teknik ekibimle birlikte. Onlara bir program verdik. Bahçeli evi olanlara farklı bir program, dairede olanlara farklı bir program veriyoruz. Evde antrenman yetmez tabi. Sahada olmak başka. Benim gibi belli bir yaşa gelmiş kişiler evde yapabilir.

Ben erken kalkan bir insanım. 6 gibi kalkar ufak tefek işlerimden sonra 7 gibi spora başlarım. 1 saate yakın evin içinde spor yaparım. Bazen kendi evim etrafımda yürüyüş yapıyoruz. Erkan yatıyorum. Günde 2 öğün yiyorum. Yediğime çok dikkat etmiyorum, kahvaltı yapmayı çok seviyorum. Bu şekilde genç ve dinç kalıyorum.

Dünyada ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Biz de dikkat etmeye çalışıyoruz. Bütün sağlık çalışanlara teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi en hakiki mürşit ilimdir. Bugün de o sözün değerini anlıyoruz. Çok büyük saygı gösteriyoruz onlara. Ben hep şunu söylüyorum; Bilim Kurulu'nun vereceği karar benim için çok değerli. Onların söyleyeceği herşey çok önemli. Bence TFF de hem UEFA'nın ne yapacağını hem Avrupa liglerinde neler yapılacağını bekliyor. Ona göre bir plan yapılır herhalde.

Şu anda sezon bitti. Sezon başı gibi düşünün. 5-6 haftada belli bir yeterliliğe gelir futbolcular. Hazırlık maçı nasıl olacak. Her şeyi geçtim fiziği geçtim. Psikoloji konusu ne olacak. Kaldırımda biri karşıdan gelse yolunuzu değiştiriyorsunuz. Bu durumu atlatmak gerçekten zor. Devamlı süren bir durum. Bundan sonrası nasıl olacak. Herkes fiziksel yeterlilik diyor. Evet önemli ama %50si zihinsel hazırlık. Bence bu işin en önemli noktası, bu oyuncuları zihinsel olarak nasıl hazırlayacağız oyuncularu. Valilikten izin alabilirsem bir Konya'ya gidip son duruma bakmak istiyorum oyuncularla ilgili.

5-6 kulüp haricinde taraftar ortalamasına baktığınız zaman, biz Almanya gibi, İngiltere gibi dolu statlara oynamıyoruz. En önemli gelir yayıncı kuruluş. Bence taraftar yönü çok etkilemez ekonomiyi. Avrupa'ya gidenler oradan aldıkları parayla götürüyorlar. Yayıncı kuruluş bir şekilde verecek bu parayı ama oturulup orta noktayı bulmak lazım. Oyuncu olarak, teknik direktör olarak fedakarlık yaparak geçeceğiz bu süreci.

O seyircisiz oynatılan haftayı konuşmaya gerek yok aslında. Fatih Terim hocamız gerekenleri söyledi. Taraftarsız oynamak iyi değil tabiki. Bizde takımını seven, sadık bir taraftar kitlemiz var. Bu bizim için avantaj tabi. Nasıl olacak göreceğiz. Herkesin farklı bir görüşü var. Almanya'da farklı, Hollanda'da farklı. Bilmiyorum nasıl olacak. Bir şeyi unutmamak gerek; insan hayatı çok değerli. İnsanlar canlarını kaybediyor. En önemli öncelik insan hayatı.

Taraftarlardan gelen mesajları görüyorum. Herkese teşekkür ediyorum. 14 altın kurala herkesin uymasını rica ediyorum.

Konyaspor çok büyük bir camia. Bir şehir takımı. Geldiğimden beri bunu hissediyorum. Tesis olarak da öyle. Oyuncu grubu da çok iyi. Aykut Hoca'ya da teşekkür etmek lazım kurduğu oyuncu grubu için. Ben teknik direktör olarak hislerini ortaya koyan bir takım yaratmak istedim. Zamanlar bunu oturttuk. Çıkışta olan bir takımdık açıkcası. İyi gidiyorduk. Her maçı kazanabilirdik. En son maçımızı da 9 kişi de kalsak kazandık. Kalan süreci de artık önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Futbolculuktan ziyade teknik direktör olmak çok zor. Ben futbolu seviyorum, değer verdiğim teknik direktörlerin oyunlarını izlemek çok zevkli. Fakat Türkiye'de teknik direktörlük çok zor. Genel konuşuyorum. Yetkiniz var ama her isteğiniz şey olmuyor. Futbolcuyken sadece kendinizden sorumlu oluyorsunuz.

Avrupa'da görev konusunda planım yok. Tek düşüncem Konyaspor'u ligde bırakmak. Uzun vadeli planlar yapmıyorum. Hafta, gün planı yapıyorum. İlk planım Konyaspor'u ligde bırakıp sonrasına o zaman bakmak. Artık daha gerçekçi hareket ediyorum.

Marco Polo dizisini bitirdim. Şimdi Vikingler'i takip ediyorum. Yüzüklerin Efendisi gibi. Onları çok seviyorum. Kitap okuyorum. Çok değerli oyuncular var Avrupa'da. Onların kitapları var. Şimdi Pirlo'yu bitirdim. Dışardan çok kaprisli gözüküyor ama çok mütevazılar. Nesta'ya ben hayranım. Onların nasıl bir yapıda olduğunu okuyarak tanıyabiliyorsunuz.

En beğendiğim oyuncular olarak isim vermek istemiyorum. Çünkü şuan en değerli oyuncular Konyaspor'un oyuncuları. Bence en zor mevki defans mevkii.

Tam 20 sene geçmiş hala o Milan maçını konuşuyoruz. Türk futbolcu için soru işareti. Evet değerli, çok önemli. Bu hala konuşuluyorsa bu beni onurlandırıyorsa. Demekki işimizi çok doğru yapmışız, güzel işler yapmışız ki hala konuşuluyor. Ben herkesin bunu sorgulaması lazım. 20 senedir neden hala bir kupa gelmedi. Kupayı kaldırdığımız hatırlıyorum, omzumun çıktığını hatırlıyorum. 33 senedir bu işin içindeyim 33 senedir borcun içindeyiz, batıyoruz diyorlar ama ben hiç batan görmedim. Bir daha yapılır mı, yapılır. Bence Çağlar Söyüncü'yle Merih'le Avrupa'daki oyuncularımızla gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi Türkiye'de planlama yapamadığımız için, olamadığı için başarı gelmiyor. Bu gidişle de gelmeyecek.

Bu korona virüs konusunda en az hasarla atlatıyorsak sağlık çalışanları sayesinde. Onların özverisi müthiş, iyi ki varlar.

Ben de ilk defa böyle bir yayın yapıyorum size teşekkür ediyorum.