BÃ¼lent Korkmaz: Son ana kadar mÃ¼cadelemizi yaptÄ±k

Ä°ttifak Holding Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Korkmaz, SÃ¼per Lig'in 30. haftasÄ±nda 1-0 kazandÄ±klarÄ± Ã‡aykur Rizespor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "Ã‡ok Ã¶nemli bir 3 puandÄ±. Son ana kadar mÃ¼cadelemizi yaptÄ±k. Gol atma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶sterdik." dedi.Â

Oyun olarak bu kadar Ã§ok kapanÄ±p kontratakla Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± bildiklerini dile getiren Korkmaz, "Ã‡ok iyi kapattÄ±lar. Biz de Ã§ok hareketli olmamÄ±za raÄŸmen girdiÄŸimiz gol pozisyonlarÄ±nda ceza sahasÄ± iÃ§inde yoÄŸunlaÅŸamadÄ±k. GeldiÄŸimiz gÃ¼nden beri bunun Ã¼zerinde duramadÄ±k. MaÃ§a bu kadar yoÄŸunlaÅŸamadÄ±k ama sonunda kazanmak Ã¶nemliydi. OyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ãœnal Karaman: "Normal kurallara gÃ¶re bu pozisyon penaltÄ± diyebilirsiniz ama..."Â

Ã‡aykur Rizespor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman ise son dakikada kaybetmenin Ã¼zÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Son andaki pozisyonun penaltÄ± olarak deÄŸerlendirilmesinin de kendilerini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan Karaman, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Genelde bir iki pozisyonun dÄ±ÅŸÄ±nda takÄ±m savunmasÄ±nda iyiydik. Ä°yi olduÄŸumuz bir mÃ¼sabakaydÄ±. Bazen hatalar pahalÄ±ya mal olabiliyor. Ã–zellikle bÃ¶yle dakikalar iÃ§erisinde olmasÄ±... BugÃ¼n verilen mÃ¼cadelenin, gÃ¶sterilen emeÄŸin puanla taÃ§lanmasÄ± saÄŸlanacaktÄ±. Onun adÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. Bir diÄŸer konuya da deÄŸinmek istiyorum. Normal kurallara gÃ¶re bu pozisyon penaltÄ± diyebilirsiniz ama biz kural koyuculara da mÃ¼dahil olmalÄ±yÄ±z. Belki UEFA ve FIFA'ya bu anlamda futbolun ruhuna ve Ã¶zÃ¼ne uygun pozisyonda... Eskiden derdik, 'topun ele gitmesi deÄŸil, elin topa gitmesi' diye. Biraz daha bu konulara girilmeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ceza sahasÄ± iÃ§erisinde insanlar koÅŸarken, oyuncu koÅŸarken, kademe yaparken daha pozisyon baÅŸlamadan oyuncu elini baÄŸlayarak gidiyor. Bunu benim canÄ±m yandÄ± diye sÃ¶ylemiyorum. BÃ¼tÃ¼n takÄ±mlar iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum. Herkesin canÄ± yanÄ±yor. Genel olarak bu insan doÄŸasÄ±na, fizik doÄŸasÄ±na, oyuncu doÄŸasÄ±na aykÄ±rÄ± bu. Bunlarda bir dÃ¼zenlemeye gidebilirler. Ä°llaki kural koyuculardan bunu beklememek lazÄ±m. Bu konuda biraz daha hassas olunabilir."Â

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± kendi canÄ± yandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sÃ¶ylemediÄŸini ifade eden Karaman, "Tabii ki dÃ¼ÅŸme hattÄ±ndaki takÄ±mlarÄ±n tamamÄ± Ã§ok ciddi ateÅŸ iÃ§erisinde. Zor mÃ¼sabakalar oynayacaklar, biz de bunlara dahiliz. Son maÃ§larÄ±nda en az hatayÄ± yapan futbolda en doÄŸru oynayan ve pozisyonlarÄ± en iyi deÄŸerlendirenler mutlu olacak. DiÄŸerleri Ã¼zÃ¼lecek, bizim Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi. Bundan sonra ben artÄ±k oyun iÃ§erisinde ve ceza sahasÄ± iÃ§erisinde oyuncularÄ±mÄ± rakip kaleden ziyade rakip futbolcularÄ±n eline vurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±m. Belki bu insanlara farklÄ± bir mesaj olabilir. Konyaspor kazandÄ±. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki oynayacaklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarda baÅŸarÄ±lar diliyorum." diye konuÅŸtu.

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