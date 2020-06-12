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12.06.2020 - 15:53 | | DENİZLİ (İHA) -

Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

Deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun, Osman Çakmak’ın konuşması sonrasında duygu dolu anlar yaşadı.

Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı
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Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün branş antrenörleri, yaz okulları öncesi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Performans Antrenörü Tansu Yaan ve Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak da konuk oldu. Düzenlenen toplantıda deneyimli spor adamları, tecrübelerini genç antrenörlerle paylaştı.

Bülent Uygun, göz yaşlarını tutamadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda, Ampute Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandığı takımın kaptanı Osman Çakmak’ın düşüncelerini anlattığı sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı. Osman Çakmak’tan sonra kürsüye gelen Bülent Uygun da Ampute Milli Takımı ve Osman Çakmak’ın hikayesinin ardından etkilenenler arasındaydı. Deneyimli teknik direktör duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Kariyer yolculuğunda yaşadıkları deneyimleri de antrenörlerle paylaşan Uygun, herkesin zaman zaman önüne zorluklar çıkacağını, bu zorlukların ancak çok çalışarak ve azimle üstesinden gelinebileceğini aktardı.

Programın sonunda Bülent Uygun, kendi yazdığı “Futbola Güncel Bakış” adlı kitabı İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve antrenörlere hediye etti.

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Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

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