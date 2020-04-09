BÃ¼lent Uygun: KÃ¼me dÃ¼ÅŸme kaldÄ±rÄ±lmalÄ±

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SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent Uygun, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±na alÄ±nan tedbirler nedeniyle maÃ§larÄ±n ertelenmesinin ardÄ±ndan bu sezona Ã¶zel olarak kÃ¼me dÃ¼ÅŸmenin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir yÄ±l geÃ§irdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Lig yeni sezonda 22 takÄ±mla oynansÄ±n. Ertesi yÄ±l 5 takÄ±m kÃ¼me dÃ¼ÅŸebilir. Åžampiyonun kim olmasÄ±ndan ziyade dÃ¼ÅŸmenin olmamasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu.

BÃ¼lent Uygun, 20 takÄ±mlÄ± lige geÃ§ilebileceÄŸi Ã¶nerisinde de bulundu. Uygun, "Yeni sezonda 4 takÄ±m alttan Ã§Ä±karsa SÃ¼per Lig'de 22 ekip mÃ¼cadele eder. Sonraki sene ise 5 takÄ±m kÃ¼me dÃ¼ÅŸer, 3 takÄ±m Ã§Ä±kar ve 20'li ligler olur. BÃ¶ylece TÃ¼rk sporcularÄ±n daha Ã§ok oynayarak geliÅŸim kaydedeceÄŸi bir lige sahip oluruz. YabancÄ± oyuncu sayÄ±sÄ± da kademeli olarak 10 veya 8'e dÃ¼ÅŸebilir" dedi. TecrÃ¼beli teknik adam, verilen arada mental antrenmanlarÄ±n yoÄŸun olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sporcularÄ±n psikolojilerinin gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

SPONSORA TEÅžEKKÃœR

Denizlispor, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nda tÃ¼m dÃ¼nya ekonomilerinin yanÄ± sÄ±ra futbol ekonomisinde de sorun yaÅŸanan dÃ¶nemde kulÃ¼be destek olan isim sponsoru Yukatel'e teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. SponsorlarÄ±nÄ±n yeni sezon sponsorluk bedelinin 100 bin Euro tutan kÄ±smÄ±nÄ± bu dÃ¶nemde ÅŸimdiden kulÃ¼be Ã¶dediÄŸini duyuran yeÅŸil-siyahlÄ± yÃ¶netim, "Sezon Ã¶ncesi yapÄ±lan anlaÅŸma sonucu 1 milyon 200 bin Euro bedel ile isim ve forma sponsorumuz olan Yukatel GMBH, zor gÃ¼nlerimizde yanÄ±mÄ±zda olmaya devam ediyor. Yukatel, yaÅŸanan ekonomik krizde kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze destek amacÄ±yla 2020-2021 sezonunda Ã¶deyeceÄŸi sponsorluk Ã¼cretinin 100 bin Euro'sunu kulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze gÃ¶ndermiÅŸtir. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼ze katkÄ±larÄ± ve bize duyduklarÄ± gÃ¼ven iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

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