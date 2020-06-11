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11.06.2020 - 11:45 | | DENİZLİ, (DHA)

Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz

SÜPER Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs salgını arasından sonra 15 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan deneyimli teknik adam, "Biz futbol adına kendi oyun anlayışımızı, felsefemizi ve bireysel yeteneklerimizi sergileyeceğiz. İnşallah Denizlispor'a yakışır bir şekilde futbol oynayıp, Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen üç aylık arada herkesin futbola hasret kaldığını, normal yaşantıyı da etkileyen bu sıkıntılı süreçte hazırlık maçı yapamadıklarını ifade eden Bülent Uygun, "Oyuncularda kas, bağ, doku yaralanmaları büyük ihtimal olacak. İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz. Türk futbolu adına bu dönemi kazasız, belasız, sakatsız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

'ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK'
Ligde bundan sonraki maçların çok çekişmeli geçeceğini belirten Bülent Uygun, "Şampiyonluğa oynayan Sivasspor'a karşı oynayacağız. Onlarda da bizde de bir iki sakat var. Bizden ayrılan futbolcularımız da oldu. Sivasspor deplasmanında elimizden geleni yapacağız. İyi bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum. Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalamıştık, devamını getireceğiz" yorumunu yaptı.

Bülent Uygun: Sivastan puanlarla dönmek istiyoruz
 

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