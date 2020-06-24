SÃ¼per Ligin 28'inciÂ haftasÄ±nda deplasmanda Ã‡aykur Rizespor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Haluk Ulusoy Tesislerinde yapÄ±lan antrenmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Teknik direktÃ¶r BÃ¼lent Uygun yÃ¶netimindeki idmanda sakatlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼ren Ogenyi Onazi, Isaac Sackey ve Recep Niyaz takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Antrenman Ã¶ncesinde basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan teknik direktÃ¶r Uygun, BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda 5-1'lik bir skor beklemediklerini sÃ¶yledi. Uygun, koronavirÃ¼s sÃ¼reci sonrasÄ± takÄ±mdan ayrÄ±lan oyuncular ve yaÅŸanan sakatlÄ±klarÄ±n kadrolarÄ±nda daralmaya yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

UYGUN'DAN METE KALKAVAN'A ELEÅžTÄ°RÄ°

Uygun, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda verdiÄŸi kararlar nedeniyle hakem Mete Kalkava'nÄ± eleÅŸtirdi. MaÃ§Ä±n kaderini etkilediÄŸini belirten Uygun, "BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda,Â skor 1-1 iken Aissati soldan gidiyor;Â hakem Mete Kalkavan'Ä± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde aynÄ± hareketi uygulayacaÄŸÄ±m. NasÄ±l dÃ¼ÅŸeceÄŸini hep beraber gÃ¶receÄŸiz. Kendisinin nasÄ±l pozisyonunu kaybettiÄŸini de. O pozisyondan sonra dÃ¶nen top gol oldu. KaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 3-4 tane yÃ¼zde 100'lÃ¼k gol pozisyonu var. SonuÃ§ta maÃ§ta istemediÄŸimiz bir skor aldÄ±k dedi.

"GEMÄ° LÄ°MANA GÃœVENLÄ° BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YANAÅžACAKTIR"

Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±ndan iyi bir skorla ayrÄ±lmak istediklerini ifade eden Uygun, "Rakibimizin iyi ve geniÅŸ bir kadrosu var. Bizim iÃ§in de onlar iÃ§in de zor bir maÃ§ olacak. Puanlarla oradan dÃ¶nmek istiyoruz. Denizlisporumuzun gemisi limana gÃ¼venli bir ÅŸekilde yanaÅŸacaktÄ±r. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takÄ±mlar ÅŸampiyonluÄŸa oynuyor. BunlarÄ± yensek zaten zirvede olurduk. Buna raÄŸmen Demir Grup Sivasspor ve BeÅŸiktaÅŸ'Ä± yenebilecek durumdaydÄ±k. Bazen futbolun doÄŸasÄ±nda bunlar var. Bu demek deÄŸil ki iÅŸ bitti. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te performansÄ±mÄ±zÄ± en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z"Â diye konuÅŸtu.Â

"ADALETÄ° DAÄžITACAK OLAN HAKEMLER"

Bu sÃ¼reÃ§te herkesin hakemlerden adil bir yÃ¶netim beklediÄŸini ifade eden Uygun, "Ben 2007'den beri hakemler profesyonel olsun, saÄŸlÄ±k, hayat sigortalarÄ± olsun, iyi antrenÃ¶rler tarafÄ±ndan eÄŸitilsin, baÄŸÄ±msÄ±z bir kurumlarÄ± olsun diye hep anlattÄ±m. Adaleti daÄŸÄ±tacak olan hakemler. Hakemler formda deÄŸil. 15-20 gÃ¼n Riva'ya topladÄ±k. AdamÄ±n koÅŸacak hali yok. SahanÄ±n ortasÄ±nda yÃ¼rÃ¼yerek maÃ§Ä±n yÃ¼zde 70'ini bizim sahamÄ±zda yÃ¶netti. SÃ¶ylesek olmuyor, sÃ¶ylemesek o da olmuyor. SÃ¼reÃ§ doÄŸru yÃ¶netilmediÄŸi iÃ§in herkes can havliyle bir ÅŸeyleri baÅŸarmanÄ±n derdinde. Ä°nÅŸallah biz Denizlispor olarak en az hasarla baÅŸarmÄ±ÅŸ bir ÅŸekilde atlatÄ±rÄ±z ve yeni sezonda iyi bir planlamayla Ã§ok daha gÃ¼zel ÅŸeylere imza atarÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Sivasspor'un Hedefi Denizlispor!