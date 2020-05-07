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07.05.2020 - 14:43 |

Bundesliga 16 Mayıs'ta başlıyor! Resmi açıklama...

Bundesliga yönetimi, Almanya 1. Ligi'nin 16 Mayıs'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı. Açılış Ruhr derbisi ile olacak. Borussia Dortmund evinde Schalke 04 ile karşılaşacak.

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Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı.

Almanya Ligi'nin yeniden açılış maçı derbiye sahne olacak.16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke'yi konuk edecek. İşte diğer maçların programı: 

16 Mayıs Cumartesi: Leipzig - Freiburg
Hoffenheim - Hertha Berlin
Düsseldorf - Paderborn
Augsburg - Wolfsburg
Frankfurt - Gladbach (19.30)

17 Mayıs Pazar: Köln - Mainz
Union - Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi: Bremen - Leverkusen

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