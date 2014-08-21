Bundesliga heyecanı başlıyor!

2014-2015 sezonunun açılış maçında yarın TSİ 21.30'da son iki yılın şampiyonu Bayern Münih, Allianz Arena'da Wolfsburg'u konuk edecek.

Brezilya'nın evsahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile zafere ulaşan Manuel Neuer, Jerome Boateng, Thomas Müller, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger ve Mario Götze gibi oyuncuların yanı sıra Franck Ribery ve Arjen Robben gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Bayern Münih, şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund'un Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'yi transfer etti. Bavyera ekibi, Bundesliga'nın 52. sezonunda da şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.

Javi Martinez'in sakatlığı sebebiyle yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Dünya Kupası'ndan sakat dönen Schweinsteiger'in de ne kadar süre forma giyemeyeceğinin belirsizliği, Bayern Münih'in İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'yı düşündürüyor.

Borussia Dortmund sezona kupayla başladı

Almanya Süper Kupa maçında Bavyera ekibini 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund, bu yıl yine Bayern Münih'in en yakın takipçisi olacak.

Mats Hummels, Nuri Şahin, Henrikh Mkhitaryan ve Pierre-Emerick Aubameyang gibi yıldız oyunculara sahip sarı-siyahlı ekip, Freiburg'dan Matthias Ginter, Hertha Berlin'den Adrias Ramos ve Torino'dan da Ciro Immobile'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Sakatlığı sebebiyle geçen sezon forma giyemeyen Türk kökenli Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan'ın da takıma yeniden dahil olması bekleniyor.

Lewandowski'nin yerine 18,5 milyon avroya İtalyan forvet Immobile'yi renklerine bağlayan Borussia Dortmund, sezonun ilk maçında cumartesi günü sahasında Bayer Leverkusen ile mücadele edecek.

Hamburg'dan Hakan Çalhanoğlu'nu 14,5 milyon avroya transfer eden Bayer Leverkusen, Schalke 04 ile Bayern Münih'i ve Borussia Dortmund'u zorlayacak iki takım olarak görülüyor. Almanya'nın köklü kulüplerinden Köln'ün yeniden Bundesliga'da mücadele etmesi ise ligdeki heyecanı artırıyor.

Öte yandan Bundesliga'daki 18 takımda, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen 76 futbolcu görev yapacak.

Dünya Kupası'na katılan Toni Kroos ve Mario Mandzukic gibi toplam 8 oyuncu, bu sezon Bundesliga'dan ayrılırken Brezilya'da bulunan İspanyol Jose Manuel Reina, İsviçreli Valon Behrami ve İtalyan İmmobile gibi 12 oyuncu da yeni sezonda Alman Birinci Ligi'nde mücadele edecek.

Bundesliga'da 20 Türk kökenli futbolcu, 1 Türk teknik direktör

Bu arada Bundesliga'da bu sezon 11 takımda toplam 18 Türk oyuncu forma giyecek.

Bayer Leverkusen takımı Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu ve Levin Öztunalı ile 3 Türk kökenli oyuncuya yer verirken, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin ve İlkay Gündoğan, Augsburg'da Halil Altıntop ve Arif Ekin, Hannover 96'da Ceyhun Gülselam ve Kenan Karaman, Werder Bremen'de Levent Ayçiçek ve Özkan Yıldırım, Stuttgart'ta Sercan Sararer ve Robin Yalçın, Hamburg'da Tolgay Arslan ve Kerem Demirbay, ligin yeni takımı Paderborn 07'de Süleyman Koç ve Mahir Sağlık yer alıyor.

Schalke 04'te Kaan Ayhan, Mainz 05'te Yunus Mallı ve Hertha Berlin'de Tolga Ciğerci forma giyerken, teknik direktör Tayfun Korkut da Hannover 96'yı çalıştırıyor.

Bundesliga'da yeni sezonda İsvıçre'den 18, Brezilya'dan 16, Avusturya'dan 14 ve Fransa ile Japonya'dan 11'er futbolcu görev yapacak.

Bayern Münih takımında Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez, Thiago ve Ribery, Borussia Dortmund'da İlkay Gündoğan, Nuri Şahin ve Marcel Schmelzer, Wolfsburg'da Ivan Perisic ve Schalke 04'te Farfan gibi futbolcular sakatlıkları nedeniyle ligin ilk haftası kaçıracak isimler arasında bulunuyor.

Bundesliga'da ilk hafta oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.30 Bayern Münih-Wolfsburg

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hoffenheim-Augsburg

16.30 Hannover 96-Schalke 04

16.30 Hertha Berlin-Werder Bremen

16.30 Eintracht Frankfurt-Freiburg

16.30 Köln-Hamburg

16.30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

24 Ağustos Pazar:

16.30 Paderborn 07-Mainz 05

18.30 Borussia Mönchengladbach-Stuttgart