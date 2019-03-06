Bundesliga: ‘Ozan Kabak takımına savaşma umudu veriyor’

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Hannover karşısında attığı iki golle yıldızlaşan Ozan Kabak ile ilgili Bundesliga’nın resmi internet sitesinde özel bir haber yayınlandı. ‘Ozan Kabak Stuttgart’a lig için savaşma umudu veriyor’ başlığıyla yayınlanan haberde futbolcu için şu ifadeler kullanıldı:

“Stuttgart onu golleri önlesin diye almıştı. Kış transferinde takıma yeni katılmasına rağmen, yetenekli oyuncu takıma katkılarını kısa sürede sunmaya başladı. 18 yaşındaki savunma oyuncusu bir maçta iki gol attı. Küme düşmeme mücadelesindeki rakipleri Hannover karşısındaki önemli maçta attığı bu gollerle, Bundesliga’da bunu başaran en genç defans oyuncusu oldu”.

Stuttgart’ın eski sportif direktörü Michael Reschke’nin, transferin ardından futbolcu ile ilgili sarfettiği “Ozan Avrupa futbolunda en çok gelecek vaat eden genç savunma oyuncularından bir tanesi. Bu yüzden bizim orta vadeli planlarımızda önemli bir kilometre taşı” ifadeleri hatırlatıldı.