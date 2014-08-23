Bundesliga tarihinin en erken golü!

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk olan Bayer Leverkusen, santrada oyunu başlatmasının ardından sadece 8 saniye sonra 1-0 öne geçti.

Almanya Bundesliga tarihine geçen bu golü Bayer Leverkusen'de Karim Bellarabi kaydetti.

Almanya Bundesliga tarihinde şimdiye kadar atılan en hızlı goller 11. saniyede Giovane Elber, Ulf Kirsten ve Paul Freier'den gelmişti.