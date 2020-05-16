Bundesliga yeninden başlıyor! Ruhr derbisi...

CELAL UMUT EREN

Ruhr derbisiyle başlıyor

Avrupa’da koronavirüs krizi sonrası sahaya inen ilk büyük futbol ligi Bundesliga oluyor. Bundesliga ve Bundesliga 2’de 36 kulüp bugün, yarın ve pazartesi santraya iniyor. 8 Mart’ta askıya alınan Bundesliga’da tam 2 ay 8 gün sonra maçlar başlıyor. 25. haftada duran lig, bugün TSİ 16.30’da kaldığı yerden devam edecek. Ruhr derbisi olarak bilinen Borussia Dortmund-Schalke 04 mücadelesi başlangıç olacak. Tamamen koronavirüs protokolüne bağlı kalınacak.

Tüm maçlar seyircisiz

Bundesliga’da Bayern Münih 55 puanla lider konumda. B.Dortmund da 51 puanla ikinci sırada yer alıyor. 3. sırada da Leipzig 50 puanla geliyor, Monchengladbach 49 puanla 4. sırada duruyor. Kalan 9 haftada tüm maçlar seyircisiz oynanacak. Statlarda futbolcular da dahil kişi sayısı 300’ü geçmeyecek. Hakemler ve takımlar ayda en az 4 kez koronavirüs testinden geçecek. Takımlarda pozitif çıksa da çıkanlara 14 günlük karantina olacak ama lig durmayacak.

Her şey kurallı

Takımların maçları, antrenmanları ve seyahatleri kurala bağlandı. Seyahatlerde deplasmanlar için uçak ya da tren kullanacak takımlarda sosyal mesafe kuralları belirlendi. İki kişi yan yana seyahat edemeyecek. Maçlarda takımlar sahaya sırayla çıkacak. Aynı anda çıkış tüneline gidemeyecekler. Takım otobüslerinde koltuklar yeniden dizayn edilecek. Yemekhaneler, spor salonları ve sağlık merkezleri kurala bağlı ve gruplar halinde kullanılacak.

Otel izolasyonu

Bundesliga ve Bundesliga 2’de 36 kulüp ‘otel izolasyonu’ kuralını uyguluyor.

Bu sayede takım dış dünyadan tamamen izole oluyor. Kulüpler otellerde kamp yapar gibi çalışıyor. Odalarda tek kalan futbolcuların her gün ateşleri ölçülüyor. Koronavirüs için yayınlanan temizlik protokolleri her gün uygulanıyor. Ailelerinden de uzak kalan takımlar, sosyal mesafe kuralına bağlı idman yapıyor.

Bundesliga’da bugün

16.30 Augsburg-Wolfsburg

16.30 B.Dortmund-Schalke

16.30 F.Düsseldorf-Paderborn

16.30 Hoffenheim-H.Berlin

16.30 Leipzig-Freiburg

19.30 E.Frankfurt-MGladbach

Diş macunu skandalı

Bundesliga’nın geri dönüşü öncesi skandal bir hata yaşandı. Augsburg’da teknik direktör Heiko Herrlich, büyük bir hata yaparak, karantina kurallarını çiğnedi. Otel izolasyonu kuralı uygulayan Bundesliga kulüpleri, maçlar başlayana kadar otelden dışarı çıkamayacaktı. Ancak Heiko Herrlich, diş macunu almak için otelden ayrılınca kuralları bozdu. Tecrübeli teknik adam, bugün takımının Wolfsburg’la oynayacağı maçta sahada yer alamayacak.

Dinamo Dresden karantinada

Bundesliga 2’de de heyecan devam edecek. Buradaki en büyük gündem Dinamo Dresden’in şu anda karantinada olması. 25. hafta itibariyle son sırada olan Dinamo Dresden, küme düşme mücadelesinde yer alıyor. 24 puandaki takım, karantina nedeniyle bu hafta Hannover maçına çıkamayacak. Bundesliga 2’de ilk 2 sıra direkt çıkıyor. 3. takım ise Bundesliga’da 16. sırayı alacak takımla ‘play-out’ oynayacak.

Devler Ligi desteği

18 takımlı ligde iflas noktasına gelen takımlara lig yönetiminin girişimleriyle Futbol Federasyonu ve Bundesliga’nın büyük takımlarından destek geldi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren Bayern Münih, Leipzig, Dortmund ve Bayer Leverkusen UEFA’dan gelirlerini Bundesliga 2 kulüplerine devretmeyi kabul etti. Yayın kuruluşu anlaşması gereği de maçlar oynandığı sürece ücretler alınabilecek.

Seyirci yok karton var

Avrupa’nın 5 büyük liginde başlayacak ilk lig olan Bundesliga’da ilginç bir taraftar formülü bulundu. Seyircisiz maçlar ‘karton taraftar’ uygulamasıyla telafi edilecek. Borussia Monchengladbach bu konuda öncü oldu. Şu ana kadar 12 bin karton taraftar iç saha maçları için stada yerleştirildi. Ayrıca stat ekranlarından taraftarların mesajları yer alacak, bu mesajlar ve fotoğraflar yayınlanacak.

5 değişiklik hakkı

IFAB ve FIFA’nın çalışmaları sonrası koronavirüs krizi nedeniyle bu sezonluk değişiklik hakkı 5’e çıktı. Almanya Futbol Federasyonu dün liglerle bir toplantı yaparak, değişiklik sayısının 3’ten 5’e çıktığını vurguladı. Buna göre Bundesliga ve alt liglerde artık 90 dakika içinde 5 değişim hakkı olacak. Kupa maçlarında uzama olursa 120 dakikada hak 5+1 olacak. 90 dakikalık maçlarda oyun 2 kez duracak. Takımlar bir kerede 3 değişiklik birden yapabilecek.

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