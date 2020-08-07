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07.08.2020 - 19:11 | | DHA

Bundesliga'da 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu

Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ve 2. Ligi'nde 2020/21 sezonun lig fikstürleri belli oldu.

Bundesliga'da 2020-21 sezonu fikstürü belli oldu
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Almanya Futbol Ligi (DFL) tarafından belirlenen yeni sezon takvimine göre, Bundesliga'da sezonun açılış maçı 18 Eylül 2020 tarihinde Bayern Münih ile Schalke04 arasında oynanacak. 

18-21 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 1. hafta maçları ile başlayacak olan Bundesliga, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak olan 34'üncü hafta maçları ile sona erecek. 

Almanya Kupası (DFB-Pokal) 12 Eylül 2020 tarihinde 1. tur maçları ile başlayıp, 13 Mayıs 2021 tarihinde Berlin'de oynanacak final maçı ile tamamlanacak.

Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, ligin 7'nci haftasında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise, ligin 5'inci haftasında sahasında Schalke04'ü ağırlayacak.

Bundesliga'da ilk haftanın programı şöyle:

Bayern Münih-Schalke04

Borussia Dortmund- M.Gladbach

Leipzig- Mainz05

VFL Wolfsburg-Leverkusen

Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld

Union Berlin- Augsburg

FC Köln- Hoffenheim

Werder Bremen- Herha Berlin

VFB Stuttgart-Freiburg 


Almanya 2. Ligi de 1. Lig ile aynı tarihte başlayacak
2. Lig, 18 Eylül 2020 tarihinde Hamburg SV-Fortuna Düsseldorf ve Jan Regensburg -1.FC Nürnberg maçları ile start alacak.

İlk haftanın diğer maçları ise şöyle:

1.FC Heidenheim-Eintracht Braunschweig

Hannover 96-Karlsruher SC

VFL Bochum-FC St. Pauli

SpVgg Greuther Fürth-VFL Osnabrück

SV Sandhausen-SV Darmstadt 98

Holstein Kiel-SC Paderborn 07

Würzburger Kickers-Erzgebirge Aue 

Almanya 3'üncü Ligi'nin fikstürü ise henüz belli olmazken, yeni sezonda da maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.

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