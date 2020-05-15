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15.05.2020 - 07:00 |

Bundesliga'da ‘karton taraftar’ projesi rekora koşuyor!

Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında ilk olarak Bundesliga sahaya iniyor. Borussia Monchengladbach, öncüsü olduğu karton taraftar projesinde şimdiye kadar 12 bin rakamına ulaştı.

Bundesliga'da ‘karton taraftar’ projesi rekora koşuyor!
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ONUR DİNÇER

Şimdiden 12 bin
Avrupa’nın 5 büyük ligi arasında ilk olarak Bundesliga sahaya iniyor. Koronavirüsün gölgesinde yarın yeniden santraya inecek olan Almanya’da seyircisiz maçlar için bulunan ‘karton taraftar’ formülünde ciddi bir başarı sağlandı. Borussia Monchengladbach, öncüsü olduğu karton taraftar projesinde şimdiye kadar 12 bin rakamına ulaştı. Bu sayede Borussia Park adeta taraftar varmışçasına doldu. Taraftarlar 19 euroya fotoğraflı kartonlarını stada koyma şansı yakaladı.

Tezahürat da var
Almanya’da bu görüntülerin yanına ses de eklenmesi amaçlanıyor. Münih merkezli bir şirket taraftarlar için özel bir cep telefonu uygulaması geliştirdi. Maçları evinde izleyen seyircilerin pozisyonlara verdikleri reaksiyonlar, bu ses teknolojisiyle birleştirilerek anında stat hoparlöründen yankılanacak. Futbolcular tribünlerden gelen sesleri duyarken, bu seslerin yayına verilmesiyle evlerindeki izleyicilere de ulaşacak. Uygulama kısa sürede dikkat çekti. 

Bundesligada ‘karton taraftar’ projesi rekora koşuyor

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