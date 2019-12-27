Bundesliga'da şampiyonluk yarışında büyük heyecan

Son 7 sezon üst üste şampiyonluğa ulaşarak ligin açık ara en başarılı takımı konumundaki Bayern Münih, bu sezon eski performansını aratarak ilk yarıyı 33 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Bavyera temsilcisinin Polonyalı yıldız santraforu Robert Lewandowski ise bu sezon ligde gösterdiği üstün performansla takımının şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmesinde başrolü oynadı.

Lewandowski takımının gol yükünü tek başına çekti

Ligin ilk yarısında Bayern Münih'in rakip ağlara attığı 46 golün 19'una imza atan 31 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Bu sezon 11 lig maçında üst üste ağları sarsma başarısı gösteren Polonyalı santrafor, Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu Bundesliga'da bir sezonda en çok fileleri havalandıran oyuncu rekorunu kırmayı hedefliyor.

Lewandowski, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grup maçlarında da 10 kez fileleri havalandırarak krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

Bundesliga'nın 10. haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilmesinin ardından Hırvat teknik adam Niko Kovac'ın görevine son veren ve yerine yardımcı antrenör Hans-Dieter Flick'i getiren Bayern Münih'in, bu sezon şampiyonluk yolunda önemli rakipleri bulunuyor.

Leipzig tarihinin ilk şampiyonluğunu kovalıyor

Bundesliga'da son yıllarda gösterdiği başarılı performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Leipzig, topladığı 37 puanla devreyi lider kapatarak beklenen çıkışını bu devre gerçekleştirdi.

Beşinci ligdeki SSV Markranstadt Kulübünün lisansını alıp içecek markası Red Bull'un desteğiyle 19 Mayıs 2009 yılında kurulan Leipzig, 7 yıl gibi kısa bir süre içinde Bundesliga'ya çıkmayı başardı.

2016'dan bu yana mücadele ettiği Bundesliga'da ilk sezonunu ikinci sırada tamamlayan Doğu Almanya ekibi, 2017-18 sezonunu altıncı, geçen sezonu ise üçüncü sırada bitirirken, bu sezon ise zirvenin en önemli adayı konumunda bulunuyor.

Almanya Milli Takımı'nda da görev alan forvet oyuncusu Timo Werner, ligin ilk yarısında attığı 18 golle krallık yarışında ikinci sırada yer alırken, istikrarlı yapısını bu sezon da sürdüren lider Leipzig'in en önemli oyuncusu konumunda.

Borussia Mönchengladbach'ta hedef, 43 yıl sonra yeniden zirve

Bundesliga'da sezonun en önemli sürprizlerinden birini ise ilk yarıyı 35 puanla ikinci sırada kapatarak şampiyonluğun iddialı adayları arasına adını yazdıran Borussia Mönchengladbach gerçekleştirdi.

Bundesliga tarihinin en tecrübeli ekipleri arasında yer alan ve 70'li yıllarda 5 kez (1969-70, 1970-71, 1974-75, 1975-76, 1976-77) şampiyonluk sevinci yaşayan Borussia Mönchengladbach, aynı başarıyı 43 yıl sonra tekrar yaşamayı hedefliyor.

Bireysel futbolcuların performansından çok takım oyunuyla başarıyı yakalayan Borussia Mönchengladbach, bu sezon şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund ve Schalke 04 de yarışın içinde

Bundesliga'da ilk yarıyı 30 puanla 4. sırada kapatan Borussia Dortmund ile averaj farkıyla 5. sırada yer alan Schalke 04'ün de ikinci yarıda zirve yarışına ortak olması bekleniyor.

Son olarak 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan Borussia Dortmund'da Jadon Sancho ve Marco Reus ilk yarıyı 9'ar golle kapatarak takımlarının en etkili oyuncuları oldu. Schalke 04'te ise orta saha oyuncuları Suat Serdar ile Amine Harit, 6'şar kez ağları sarsarak ilk devrenin öne çıkan performanslarına imza attı.