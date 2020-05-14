Bundesliga'da takÄ±mlara 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi hakkÄ± verildi

Almanya 1. ve 2. futbol liglerindeki takÄ±mlara 2019-2020 sezonu sonuna kadar, karÅŸÄ±laÅŸmalarda 3 yerine 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi yapma hakkÄ± tanÄ±ndÄ±.Â

Almanya KulÃ¼pler BirliÄŸi (DFL), video konferans yoluyla bugÃ¼n olaÄŸanÃ¼stÃ¼ Ã¼yeler toplantÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

DFL'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, toplantÄ±da, mart ayÄ±nda yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sebebiyle askÄ±ya alÄ±nan ve 16 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼nden itibaren devam etmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ve Almanya Ä°kinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga 2) bu sezon yapÄ±lacak kalan karÅŸÄ±laÅŸmalara iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler ele alÄ±ndÄ±.Â

Sezonu sonuna kadar oynanacak karÅŸÄ±laÅŸmalarda her takÄ±ma 3 yerine 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi yapma hakkÄ± verilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nce de UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulunun (IFAB) bu yÃ¶ndeki bir Ã¶neriyi kabul ettiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.Â

Oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in devre arasÄ± da dahil karÅŸÄ±laÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda toplam 3 imkanÄ±n verileceÄŸi ifade edildi.Â

Gelecekte yaÅŸanabilecek geliÅŸmeler sebebiyle maÃ§larÄ±n devam etmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± ve sezonun erken durdurulmasÄ± durumunda, iki hafta iÃ§inde liglerin sportif olarak nasÄ±l deÄŸerlendirileceÄŸine iliÅŸkin bir dÃ¼zenlemenin geliÅŸtirilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanÄ±rken, gerekli olmasÄ± durumunda mÃ¼sabakalarÄ±n 30 Haziran'dan sonra da oynanabileceÄŸi belirtildi.Â

AyrÄ±ca, yasal durumlar, organizasyon veya gÃ¼venlik gerekÃ§eleriyle mÃ¼sabakalarÄ±n baÅŸka bir statta da oynatÄ±labileceÄŸinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sebebiyle 16 Mart'ta askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in eyalet baÅŸbakanlarÄ±yla 2 hafta Ã¶nce dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da, liglerin mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±ndan itibaren baÅŸlatÄ±labileceÄŸi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ, DFL de 26. haftanÄ±n 16,17 ve 18 MayÄ±s tarihlerinde oynanacaÄŸÄ±nÄ± ilan etmiÅŸti.

Â Bu iki ligde sezonunun 27-28 Haziran'da tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.

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