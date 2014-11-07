Bundesliga'nın en değerlisi Reus!

Birinci sırayı 50 milyon Euro ile Dortmundlu Marco Reus alırken, İlkay Gündoğan 20 milyon Euro ile 23. sırada gösterildi. Reus, mukavelesindeki bir maddeye göre sezon sonunda 25 milyon Euro'ya transfer olabilecek.

Bundesliga'nın en değerli 10 futbolcusu şöyle sıralandı:

1- Reus (Dortmund) 50 milyon Euro

2- Lewandowski (Bayern) 50 milyon

3- Thomas Müller (Bayern) 50 milyon

4- Götze (Bayern) 48 milyon

5- Neuer (Bayern) 40 milyon

6- Ribery (Bayern) 38 milyon

7- Schweinsteiger (Bayern) 35 milyon

8- Jerome Boateng (Bayern) 35 milyon

9- Hummels (Dortmund) 35 milyon

10- Alaba (Bayern) 35 milyon