Bundesliga'nın en iyisi Reus!

Kicker dergisinin geleneksel olarak düzenlediği ve ve Bundesliga'da oynayan 220 futbolcunun katıldığı ankette, oyların yüzde 45,6'sını alan Reus, Bundesliga'da sezonun en değerli futbolcusu sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Reus'u yüzde 17,7 ile takım arkadaşı Polonyalı golcü Robert Lewandowski, yüzde 7,9 ile Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben ve yüzde 4,7 ile Bavyera ekibinde oynayan İspanyol oyuncu Thiago takip etti.

Sezonun ''en iyi kalecisi'' ise yüzde 27,5 ile Bayern Münih'in file bekçisi Manuel Neuer seçildi. Bayer Leverkusen'in kalecisi Bernd Leno yüzde 22,5 ile ikinci, gelecek sezon Barcelona forması giyecek olan Borussia Mönchengladbach'ın oyuncu Marc-Andre ter Stegen yüzde 12,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bundesliga oyuncuları 2013-2014 sezonun ''en iyi teknik direktörü'' olarak yüzde 57,3 ile FC Augsburg'u çalıştıran Markus Weinzierl'i seçerken, Schalke'nin teknik direktörü Jens Keller yüzde 10,9 ile ikinci, Bayer Leverkusen'i çalıştıran Sascha Lewandowski de yüzde 5,9 ile üçüncü sırada kendisine yer buldu.

''En iyi hakem'' oylamasında ise yüzde 34,2 ile Florian Meyer birinci seçildi. Ankette ''Pep Guardiola Bayern Münih'i iyileştirdi mi'' sorusuna Bundesliga oyuncularının yüzde 50,7'si ''evet'', yüzde 49,3'ü de ''hayır'' cevabı verdi.

Bundesliga oyuncuları Avrupa'nın ''en iyi ligi'' olarak yüzde 34,1 oranıyla İngiltere'nin Premier League'i ve Bundesliga'yı ilk sırada gösterdiler.