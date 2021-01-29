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29.01.2021 - 07:00 |

Bünyamin Bozgeyik asaleten Spor Toto’nun başında

Spor teşkilatının başarılı bürokratlarından Bünyamin Bozgeyik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına asaleten atandı

Bünyamin Bozgeyik asaleten Spor Toto’nun başında
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Spor teşkilatının başarılı bürokratlarından Bünyamin Bozgeyik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığına asaleten atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama ve görevden alma kararları açıklandı. Kararlar, Resmi Gazete’de yayınlandı.
20 yıldan bu yana Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunan ve son olarak da Spor Toto Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak görevini başarılı bir şekilde yürüten Bozgeyik, 2018’de şu anki Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan alarak vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine resmen atanmış oldu.

Bünyamin Bozgeyik asaleten Spor Toto’nun başında

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