Bünyamin Gezer patladı! 'Aldığınız para haram'

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçında ilk yarının son dakikasında Seri'nin ceza sahası içinde eline çarpan top tartışmaları beraberinde getirdi.

Eski hakem Bünyamin Gezer, TRT Spor'da bu pozisyonu değerlendirirken VAR hakemini sert bir dille eleştirdi.

Gezer, pozisyonun net bir şekilde penaltı olduğunu belirterek "Oturuyorsun, benim gibi izliyorsun abi. Hakem ve yardımcı göremeseler nispeten anlayabilirim. Bunu anlayamam. Bunu kimseye anlatamazsın, yazık günah. Hak var, hukuk var ya. Aldığınız para haram kardeşim. Buraya oturuyorsun ya. Şu pozisyonu değerlendiremiyorsan yapmayın bu işi kardeşim. Çok ağır konuşuyorum. Türkiye'de 'VAR yok' deyin herkes rahat etsin. Bu kadar net bir açı, bu kadar güzel bir açı. Siz bu pozisyonu değerlendirip hakeme izlettiremiyorsanız oturmayın o koltuğa kardeşim" yorumunu yaptı.