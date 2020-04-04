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04.04.2020 - 17:06 |

Burak Elmas corona virüsü yendi...

Galatasaray'ın eski yöneticisi Burak Elmas'ın corona virüsü yendiği ortaya çıktı.

Burak Elmas corona virüsü yendi...

Skorer Özel

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisi Burak Elmas'tan güzel haber geldi.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; testi pozitif çıkan sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisinin corona virüsü yendiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yanı sıra teknik direktör Fatih Terim'in de testi pozitif çıkmıştı.

Burak Elmas corona virüsü yendi...

 

 

 

 

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