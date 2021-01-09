Burak Yılmaz golünü attı, Lille kazandı!

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Nimes - Lille karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lille 1-0 kazandı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz 29.dakikada müsabakadaki tek golü kaydetti. Burak Yılmaz Lille ile çıktığı son 3 maçta 3 gol kaydetti. Burak Yılmaz toplamda ise 18. maçında 9 gole ulaştı.

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Lille bu sonuçla 39 puana ulaştı ve 3. sırada yer aldı. Nimes ise 12 puanla son sırada aldı.

Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı

Ligue 1'in 19. haftasında PSG, Brest'i konuk etti.

PSG'nin gollerini 16. dakikada Moise Kean, 81. dakikada Mauro Icardi ve 83. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.

Karşılaşmayı 3-0 üstün tamamlayan PSG, puanını 39'a yükselterek, lider Olympique Lyon'un 1 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Brest ise 26 puanla 11. sıraya geriledi.

PSG, yeni göreve gelen teknik direktör Mauricio Pochettino ile ilk galibiyetini aldı.