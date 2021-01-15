Burak Yılmaz listede! İşte 21.yüzyılın en golcüleri...
Süper Lig'de 4 büyüklerde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz Lille'deki müthiş performasıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli yıldız IFFHS Araştırma Şirketi'nin yaptığı listede 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcuların arasında yer aldı.
IFFHS Araştırma Şirketi 21. yüzyılda en çok gol atan futbolcuların listesini çıkardı. Cristiano Ronaldo, 2001/2020 kapsamında 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcu oldu.
Cristiano Ronaldo, 462 golle 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcu olurken, 451 golle Portekizli yıldızı Messi takip etti.
TÜRKİYE'DEN BURAK YILMAZ LİSTEDE
58 futbolcudan oluşan listede yer alan tek Türk futbolcu Burak Yılmaz oldu. Futbol hayatına Lille'de devam eden ve başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz, 214 golle 42. sırada yer aldı.
İŞTE 21.YÜZYILDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR
462 - Cristiano Ronaldo
451 - Messi
379 - Zlatan
332 - Luis Suarez
304 - Duric
287 - Ali Ashfaq
285 - Lewandowski
282 - Eto'o
278 - Kamburov
277 - Aguero
273 - Castillo
271 - Carlos Saucedo
270 - Rhys Griffiths
262 - Cavani
258 - Luis Fabiano
253 - Huntelaar
251 - Higuian
251 - Cristian Gonzales
244 - Fred
242 - Ricardo Oliveira
240 - Pablo Escobar
237 - Victor Nunez
236 - Esteban Parades
232 - Oscar Cardozo
232 - Lloyd Williams
231 - Vagner Love
231 - Damjanovic
228 - Gignac
227 - Abreu
225 - Neymar
225 - Carlos Tevez
224 - Robbie Keane
220 - Benzema
219 - Zahavi
219 - Nikolic
217 - Gomis
215 - Tagliabue
214 - Washington
214 - Burak Yılmaz
213 - Kuyt
212 - Falcao
210 - Humberto Souza
209 - Di Natale
209 - Dzeko
206 - Forlan
205 - Mario Gomez
204 - Van Persie
201 - Totti