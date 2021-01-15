Burak Yılmaz listede! İşte 21.yüzyılın en golcüleri...

IFFHS Araştırma Şirketi 21. yüzyılda en çok gol atan futbolcuların listesini çıkardı. Cristiano Ronaldo, 2001/2020 kapsamında 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcu oldu.

Cristiano Ronaldo, 462 golle 21.yüzyılda en çok gol atan futbolcu olurken, 451 golle Portekizli yıldızı Messi takip etti.

TÜRKİYE'DEN BURAK YILMAZ LİSTEDE

58 futbolcudan oluşan listede yer alan tek Türk futbolcu Burak Yılmaz oldu. Futbol hayatına Lille'de devam eden ve başarılı bir sezon geçiren Burak Yılmaz, 214 golle 42. sırada yer aldı.

İŞTE 21.YÜZYILDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR

462 - Cristiano Ronaldo

451 - Messi

379 - Zlatan

332 - Luis Suarez

304 - Duric

287 - Ali Ashfaq

285 - Lewandowski

282 - Eto'o

278 - Kamburov

277 - Aguero

273 - Castillo

271 - Carlos Saucedo

270 - Rhys Griffiths

262 - Cavani

258 - Luis Fabiano

253 - Huntelaar

251 - Higuian

251 - Cristian Gonzales

244 - Fred

242 - Ricardo Oliveira

240 - Pablo Escobar

237 - Victor Nunez

236 - Esteban Parades

232 - Oscar Cardozo

232 - Lloyd Williams

231 - Vagner Love

231 - Damjanovic

228 - Gignac

227 - Abreu

225 - Neymar

225 - Carlos Tevez

224 - Robbie Keane

220 - Benzema

219 - Zahavi

219 - Nikolic

217 - Gomis

215 - Tagliabue

214 - Washington

214 - Burak Yılmaz

213 - Kuyt

212 - Falcao

210 - Humberto Souza

209 - Di Natale

209 - Dzeko

206 - Forlan

205 - Mario Gomez

204 - Van Persie

201 - Totti