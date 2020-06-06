Burak Yılmaz o soruyu yanıtsız bıraktı...

Eşi İstem Atilla ile barışan Burak Yılmaz, önceki gün Bebek'teydi. Yıldız futbolcunun yanında yeniden evleneceği konuşulan İstem Hanım ile iki kızı vardı.

Tarzıyla dikkat çeken Burak Yılmaz, "İstem Hanım'la yeniden evleneceğiniz doğru mu?" sorusuna "Çocuklar var, başka zaman uzun uzun cevaplarım olur mu?" demekle yetindi.