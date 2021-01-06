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HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Burak Yılmaz resmen açıklandı! Ayın futbolcusu seçildi...
06.01.2021 - 09:48 |

Burak Yılmaz resmen açıklandı! Ayın futbolcusu seçildi...

Burak Yılmaz Lille'de gösterdiği performansla Fransa Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor. Deneyimli futbolcu attığı gollerle takımını zirve yarışında iddialı konuma getirirken bu performansının meyvesini aldı. Burak Yılmaz, Lille'de aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen A Milli yıldızımız Burak Yılmaz, performansıyla parmak ısırtıyor. Attığı gollerle takımının zirveye oynamasında büyük pay sahibi olan deneyimli santrfor, Lille takımında aralık ayının futbolcusu seçildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille'ye transfer olan Burak Yılmaz, Fransa Ligue 1'de 16 maçta 7 gol ve 4 asistlik performansıyla göz kamaştırdı.

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Burak Yılmaz resmen açıklandı Ayın futbolcusu seçildi...

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